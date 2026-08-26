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Преступления Происшествия

Сельчанин украл у пьяного сызранца музыкальный центр и теперь отправится под суд

СЫЗРАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне в полицию Сызрани за помощью обратился местный житель, который сообщил о пропаже переносного музыкального центра стоимостью 38 тыс. рублей.

Мужчина предоставил фотографию, подробное описание пропавшего имущества и сообщил, что накануне употреблял алкоголь в одном из городских кафе, где познакомился с компанией. После закрытия заведения общение с новыми товарищами продолжилось в парке, на лавочке. При опросе 49-летний сызранец признался, что остальные события и личности тех, с кем употреблял спиртное, помнит смутно.

В одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили имущество, схожее по описанию с похищенным, и залоговые договоры на него, выданные на имя 21-летнего ранее не судимого сельского жителя. Мужчина был задержан. 

В ходе опроса сельчанин дал признательные показания и пояснил, что, заметив беспомощное состояние нового приятеля, похитил его устройство для воспроизводства музыки, сдал в ближайший комиссионный магазин за 18 тыс. руб., а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении 21-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Оно направлено в суд.

В ходе предварительного расследования музыкальный центр изъят и возвращен владельцу.

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