Сельчанин украл у пьяного сызранца музыкальный центр и теперь отправится под суд

В июне в полицию Сызрани за помощью обратился местный житель, который сообщил о пропаже переносного музыкального центра стоимостью 38 тыс. рублей.

Мужчина предоставил фотографию, подробное описание пропавшего имущества и сообщил, что накануне употреблял алкоголь в одном из городских кафе, где познакомился с компанией. После закрытия заведения общение с новыми товарищами продолжилось в парке, на лавочке. При опросе 49-летний сызранец признался, что остальные события и личности тех, с кем употреблял спиртное, помнит смутно.

В одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили имущество, схожее по описанию с похищенным, и залоговые договоры на него, выданные на имя 21-летнего ранее не судимого сельского жителя. Мужчина был задержан.

В ходе опроса сельчанин дал признательные показания и пояснил, что, заметив беспомощное состояние нового приятеля, похитил его устройство для воспроизводства музыки, сдал в ближайший комиссионный магазин за 18 тыс. руб., а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении 21-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Оно направлено в суд.

В ходе предварительного расследования музыкальный центр изъят и возвращен владельцу.