Сельчанин украл у пьяного сызранца музыкальный центр и теперь отправится под суд

В июне в полицию Сызрани за помощью обратился местный житель, который сообщил о пропаже переносного музыкального центра стоимостью 38 тыс. рублей.
Мужчина предоставил фотографию, подробное описание пропавшего имущества и сообщил, что накануне употреблял алкоголь в одном из городских кафе, где познакомился с компанией. После закрытия заведения общение с новыми товарищами продолжилось в парке, на лавочке. При опросе 49-летний сызранец признался, что остальные события и личности тех, с кем употреблял спиртное, помнит смутно.
В одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили имущество, схожее по описанию с похищенным, и залоговые договоры на него, выданные на имя 21-летнего ранее не судимого сельского жителя. Мужчина был задержан.
В ходе опроса сельчанин дал признательные показания и пояснил, что, заметив беспомощное состояние нового приятеля, похитил его устройство для воспроизводства музыки, сдал в ближайший комиссионный магазин за 18 тыс. руб., а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении 21-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Оно направлено в суд.
В ходе предварительного расследования музыкальный центр изъят и возвращен владельцу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках