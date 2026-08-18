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Преступления Происшествия

Пьяный электрик из Жигулевска угнал чужой мопед, но был пойман

ЖИГУЛЕВСК. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники ДПС, патрулируя микрорайон Г-1, остановили для проверки документов водителя мопеда Jilang без государственных регистрационных знаков. Общаясь с мужчиной, полиция заподозрила, что тот пьян. Его отстранили от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого тот отказался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

38-летнего мужчину доставили в полицию, а мопед поместили на спецстоянку. Выяснилось, что в 2024 году нарушитель уже признавался виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Тогда ему назначили наказание — 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. На момент задержания данный срок еще не истек, а нарушитель вновь сел за руль.

Кроме того, полиция выяснила, что собственник автомобиля — 36-летняя местная жительница. Она пояснила, что наняла мужчину по объявлению как рабочего для ремонта электрики в доме.

Задержанный признался, что пока хозяйки не было, выпил и вышел во двор. Там он увидел припаркованный мопед с ключом в замке зажигания. Мужчина решил покататься, но далеко уехать не удалось, так как его задержали полицейские.

Сейчас на подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", "Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения".

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