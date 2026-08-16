В Жигулёвске задержан серийный грабитель

В конце июля полицию Жигулёвска поступил ряд заявлений от владельцев частных домов о хищении имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В первом случае, в результате взлома оконной рамы из дома пропали деньги и золотые украшения на сумму более 100 тыс. рублей. В другом - неизвестный проник в дом путём свободного доступа, откуда похитил телефон стоимостью 25 тыс. рублей.
В ходе следственных действий полицейские задержали подозреваемого 49-летнего жителя Жигулёвска, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина признал свою вину. Похищенное имущество обвиняемый сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ "кража", которые соединены в одно производство.
В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках