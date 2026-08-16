В Жигулёвске задержан серийный грабитель

В конце июля полицию Жигулёвска поступил ряд заявлений от владельцев частных домов о хищении имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В первом случае, в результате взлома оконной рамы из дома пропали деньги и золотые украшения на сумму более 100 тыс. рублей. В другом - неизвестный проник в дом путём свободного доступа, откуда похитил телефон стоимостью 25 тыс. рублей.

В ходе следственных действий полицейские задержали подозреваемого 49-летнего жителя Жигулёвска, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина признал свою вину. Похищенное имущество обвиняемый сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ "кража", которые соединены в одно производство.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.