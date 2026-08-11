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ФСБ задержала в Самарской области налоговика за разглашение тайн

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области Людмилу Каштанову.

Отдел налоговой службы № 18 обслуживает Самарский, Ленинский и Куйбышевский районы Самары. Каштанову подозревают в разглашении данных, которые составляют налоговую тайну.

По информации источника Волга Ньюс, данные касались как физических лиц, так и организаций. Закрытая информация передавалась директору ООО "ТТМ" (ИНН 7722313125) Денису Апкалимову. Основной вид деятельности его фирмы — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Известно, что предполагаемое нарушение выявили сотрудники УФСБ по Самарской области. Они передали оперативные материалы в СУ УМВД России по Самаре. Здесь в отношении Каштановой возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 183 (незаконное разглашение налоговой тайны) и ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшедшего, а также ищут других возможных участников этой истории.

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