ФСБ задержала в Самарской области налоговика за разглашение тайн

В Самарской области задержали главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области Людмилу Каштанову.
Отдел налоговой службы № 18 обслуживает Самарский, Ленинский и Куйбышевский районы Самары. Каштанову подозревают в разглашении данных, которые составляют налоговую тайну.
По информации источника Волга Ньюс, данные касались как физических лиц, так и организаций. Закрытая информация передавалась директору ООО "ТТМ" (ИНН 7722313125) Денису Апкалимову. Основной вид деятельности его фирмы — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
Известно, что предполагаемое нарушение выявили сотрудники УФСБ по Самарской области. Они передали оперативные материалы в СУ УМВД России по Самаре. Здесь в отношении Каштановой возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 183 (незаконное разглашение налоговой тайны) и ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ.
Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшедшего, а также ищут других возможных участников этой истории.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках