Депутата Государственной думы Российской Федерации от Самарской области Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов через суд.

Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда: "В Самарский областной суд поступило административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва Матвеева М.Н.".

Сам депутат написал об этом в своем Telegram-канале: "Поступил иск о снятии меня с выборов от некой партии".

Истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость по Промышленному одномандатному избирательному округу №163. Михаил Матвеев идет на выборы по тому же округу от КПРФ.

В иске по сообщению суда указано, что "Матвеевым М.Н. допущены грубые нарушения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, которые являются основанием для отмены его регистрации как кандидата на выборах".

Заседание состоится 12 августа.