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Выборы Власть и политика

Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов через суд

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутата Государственной думы Российской Федерации от Самарской области Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов через суд.

Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда: "В Самарский областной суд поступило административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва Матвеева М.Н.".

Сам депутат написал об этом в своем Telegram-канале: "Поступил иск о снятии меня с выборов от некой партии". 

Истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость по Промышленному одномандатному избирательному округу №163. Михаил Матвеев идет на выборы по тому же округу от КПРФ.

В иске по сообщению суда указано, что "Матвеевым М.Н. допущены грубые нарушения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, которые являются основанием для отмены его регистрации как кандидата на выборах". 

Заседание состоится 12 августа. 

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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