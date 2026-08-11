Депутата Государственной думы Российской Федерации от Самарской области Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов через суд.
Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда: "В Самарский областной суд поступило административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва Матвеева М.Н.".
Сам депутат написал об этом в своем Telegram-канале: "Поступил иск о снятии меня с выборов от некой партии".
Истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость по Промышленному одномандатному избирательному округу №163. Михаил Матвеев идет на выборы по тому же округу от КПРФ.
В иске по сообщению суда указано, что "Матвеевым М.Н. допущены грубые нарушения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, которые являются основанием для отмены его регистрации как кандидата на выборах".
Заседание состоится 12 августа.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.