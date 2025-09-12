Общественные наблюдатели: в Самарской области выборы проходят в спокойном режиме

С открытием избирательных участков в первый день голосования, 12 сентября, общественные наблюдатели в Самарской области приступили к мониторингу. В течение трех дней им предстоит контролировать все избирательные процессы: голосование в помещениях УИК, на дому, процедуры, обеспечивающие безопасность бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов.

Работу общественных наблюдателей координирует Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области. Также в задачу штаба входит правовая оценка любых негативных сообщений о ходе голосования.

Наглядно увидеть, в каком режиме проходят выборы, может каждый житель не только нашего региона или страны, но и наблюдать в режиме онлайн из любой точки мира. На сайте "Независимого общественного мониторинга" nom24.ru размещена "Карта сообщений" от общественных наблюдателей. На нее поступают сообщения от наблюдателей и обращения от граждан со всех участков страны.

По данным на 12 сентября, на "Карту сообщений" поступило более 29 тыс. обращений из всех регионов страны, где проходят выборы в ЕДГ. Более 99% сообщений от наблюдателей носят информационный характер (сведения о нормальном ходе избирательного процесса, позитивных ситуациях, высокой явке и соблюдении законности процедур).

"Я успел побывать на нескольких избирательных участках, пообщался с независимыми наблюдателями, - рассказал председатель Общественного штаба региона Павел Покровский. - На каждом избирательном участке у нас находится общественный независимый наблюдатель, направленный Общественной палатой региона и Общественной палатой РФ. Хочу отметить, что прошло более половины первого дня голосования, и у нас все в штатном режиме: ни одного нарушения нет, видим интерес со стороны избирателей, люди голосуют действительно заинтересованно. На "Карте сообщений" Самарская область в зеленой зоне. Общественное наблюдение будет реализовываться до окончания процедуры подсчета голосов".

Многочисленные исследования подтверждают, что общественному наблюдению доверяют люди разных социальных групп и возрастов.

Воспользоваться своим конституционным правом можно 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки в Самарской области открыты с 8:00 до 20:00.