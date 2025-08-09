16+
Избирательному участку № 2213 Пестравского района Самарской области присвоен статус именного

ПЕСТРАВКА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 8 августа 2025 года, постановлением Избирательной комиссии Самарской области избирательному участку № 2213 Пестравского района был присвоен статус именного — имени Краюшкина Андрея Михайловича, который работал председателем УИК с 2010 года по май 2025 года и героически погиб 3 июня 2025 года в зоне проведения специальной военной операции.

Ходатайства о присвоении избирательному участку № 2213 статуса именного поступили от общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами, территориальной избирательной комиссии и администрации Пестравского района Самарской области.
Это второй именной участок в Самарской области.

В прошлом году избирательному участку № 3908 Комсомольского района Тольятти впервые на территории Самарской области был присвоен статус именного — имени Загороднева Александра Ивановича, который был председателем УИК. В период частичной мобилизации он был призван на военную службу и героически погиб 12 октября 2023 года в Луганской Народной Республике.

