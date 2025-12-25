Экс-чиновницу ТУ Росимущества Алию Ишмуратову оправдал суд

Суд Ленинского района Самары вынес оправдательный приговор по делу бывшего замруководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Алии Ишмуратовой и юриста Анастасии Лещенко. Первую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, вторую — в соучастии.
Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу — предоставление в собственность без торгов по льготной цене — 2,5% кадастровой стоимости. По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрацию перехода права собственности приостановили в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.
Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий". Интересно, что перед арестом чиновница успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.
Как стало известно, Анастасия Лещенко (второй фигурант дела Ишмуратовой) была юристом и представляла интересы получавшего земли "Волгабурмаша". В судебном заседании 6 ноября допросили свидетелей по делу. Судя по вопросам гособвинения и стороны защиты, основная дискуссия идет вокруг возможности предприятий получить землю, используя льготу. Так, со слов Лещенко, на одном из участков, о которых идет речь, находится определенный гражданский объект. А остальные участки, по ее словам, могут быть выкуплены по льготе.
Допрошенная в тот день в заседании замначальника одного из отделов ИФНС по Самарской области пояснила, что прекращение правоспособности юрлица возможно без перехода к иным лицам. Недопустим переход права к вновь созданному юрлицу. Учредители или пайщики, если они есть, получают по распределению оставшееся имущество.
В итоге 25 декабря судья Иван Бедняков огласил оправдательный приговор Ишмуратовой и Лещенко в связи с отсутствием состава преступления.
При этом на днях уже по другому делу был вынесен обвинительный приговор экс-главе ТУ Росимущества Айвару Кинжабаеву.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.