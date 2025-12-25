16+
Суды Происшествия

Экс-чиновницу ТУ Росимущества Алию Ишмуратову оправдал суд

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Ленинского района Самары вынес оправдательный приговор по делу бывшего замруководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Алии Ишмуратовой и юриста Анастасии Лещенко. Первую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, вторую — в соучастии.

Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу — предоставление в собственность без торгов по льготной цене — 2,5% кадастровой стоимости. По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрацию перехода права собственности приостановили в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.

Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий". Интересно, что перед арестом чиновница успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.

Как стало известно, Анастасия Лещенко (второй фигурант дела Ишмуратовой) была юристом и представляла интересы получавшего земли "Волгабурмаша". В судебном заседании 6 ноября допросили свидетелей по делу. Судя по вопросам гособвинения и стороны защиты, основная дискуссия идет вокруг возможности предприятий получить землю, используя льготу. Так, со слов Лещенко, на одном из участков, о которых идет речь, находится определенный гражданский объект. А остальные участки, по ее словам, могут быть выкуплены по льготе.

Допрошенная в тот день в заседании замначальника одного из отделов ИФНС по Самарской области пояснила, что прекращение правоспособности юрлица возможно без перехода к иным лицам. Недопустим переход права к вновь созданному юрлицу. Учредители или пайщики, если они есть, получают по распределению оставшееся имущество.

В итоге 25 декабря судья Иван Бедняков огласил оправдательный приговор Ишмуратовой и Лещенко в связи с отсутствием состава преступления.

При этом на днях уже по другому делу был вынесен обвинительный приговор экс-главе ТУ Росимущества Айвару Кинжабаеву.

