В суде по делу экс-чиновницы Росимущества разгорелся спор из-за вывода земель

Суд Ленинского района Самары 6 ноября продолжил рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего замруководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Алии Ишмуратовой и юриста Анастасии Лещенко. Первую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а вторую — в соучастии.

Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу — предоставление в собственность без торгов по льготной цене — 2,5% кадастровой стоимости. По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрацию перехода права собственности приостановили в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.

Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий". Интересно, что перед арестом чиновница успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.

Как стало известно, второй фигурант дела Ишмуратовой — Анастасия Лещенко была юристом и представляла интересы получавшего земли "Волгабурмаша". В судебном заседании 6 ноября допросили свидетелей по делу. Судя по вопросам гособвинения и стороны защиты, основная дискуссия сейчас идет вокруг того, могли ли предприятия получить землю, используя льготу. Так, со слов Лещенко, на одном из участков, о которых идет речь, находится определенный гражданский объект. А остальные участки, по ее словам, могут быть выкуплены по льготе.

Допрошенная в этот день в заседании замначальника одного из отделов ИФНС по Самарской области пояснила, что прекращение правоспособности юрлица возможно без перехода к иным лицам. Недопустим переход права к вновь созданному юрлицу. Учредители или пайщики, если они есть, получают по распределению оставшееся имущество.

Кроме того, в суде выступила и представитель отдела правового обеспечения управления Росимущества. Она считает, что оснований для выкупа по льготной цене обозначенных участков не имелось. Из ее допроса также стало известно, что участки, о которых идет речь, изначально делили. И участок с сооружением имеет ограничение оборотоспособности. Ограниченность в обороте говорит о том, что участки не могут быть выкуплены, но могут быть, например, в аренде. А вот оставшиеся участки не ограничены в обороте, и их можно выкупить по полной стоимости. Любопытно, что свидетелю также задали вопрос, должен ли ориентироваться сотрудник Росимущества на норму закона или на судебную практику.

"Нет преюдиции, решение суда по конкретному делу нельзя применять на все ситуации без детального разъяснения. Мы исходим из закона", — отметила свидетель.

Пока суд продолжает разбираться в обстоятельствах дела, допрашивать свидетелей и исследовать материалы.