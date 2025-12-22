19-летний житель Самарской области отправится в колонию за работу курьером у мошенников

Самарский областной суд изменил приговор, вынесенный ранее 19-летнему парню, который попался на участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2024 г. молодой человек согласился на предложение незнакомцев поучаствовать в мошенничестве. Он был курьером — приезжал к жертвам, забирал деньги и перечислял их на счета "работодателей". Всего с участием парня у жертв похитили более 2,1 млн рублей.
Автозаводский районный суд Тольятти молодому человеку штраф 50 тыс. рублей. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и добивалась для осужденного лишения свободы.
Суд апелляционной инстанции согласился с надзорным ведомством и изменил приговор на два года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.