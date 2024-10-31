Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

Председателю Новокуйбышевского городского суда Антону Шишкину направили жалобы родители трех молодых людей. Они считают, что детям не дают учиться судебные заседания.

"Судьей Новокуйбышевского городского суда Рыжковой Н. В. рассматривается уголовное дело № 1 — 217/2024 по обвинению трех молодых людей по п. г, д, з, ч. 2, ст. 112 УК РФ. Наши дети являются школьниками ГБОУ СОШ Новокуйбышевска. В соответствии со ст. 43 Конституции РФ — каждый имеет право на образование. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Наши дети учатся в выпускных классах. Предстоят сложные выпускные экзамены в конце учебного года. Наряду с этим им необходимо готовится к экзаменам для поступления в высшее учебное заведение. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации режима дня школьника", — пишут родители в жалобе.

По мнению мам и пап, график судебных заседаний, установленный судьей, полностью исключает возможность подготовки детям к новому учебному дню, а в день его проведения — практически полностью исключает отдых и прием пищи.

"Дети учатся в первую смену. Их учебный день начинается в 7 утра. Сразу же после окончания учебных занятий, они направляются в Новокуйбышевский городской суд. Даже с учетом отсутствия возможности пообедать они порой опаздывают в суд, так как промежуток времени между началом судебного заседания и окончания последнего урока крайне мал. В судебном заседании дети вынуждены находится с обеденного времени и до 7-8 часов вечера. После приезда домой поздно вечером и приема пищи (второй раз за день!) ни о какой подготовки к учебному дню уже не идет речи", — пишут обеспокоенные семьи.

Также они ссылаются на пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" от 1 февраля 2011 г., который регламентирует нормы судов с участием несовершеннолетних. От себя же авторы жалобы добавляют, что детей как будто хотят быстрее осудить и не думают о том, как им тяжело.

Напомним, история началась еще 1 апреля 2023 года. Как рассказывала мать одного из мальчиков, которого упоминали при рассказах об этом событии, Светлана, компания мальчишек и девчонок 14, 15 и 17 лет дома отмечала день рождения общего друга. Два мальчика вышли к подъезду. В это время у подъезда сидели "газелисты" и якобы выпивали. По словам мальчиков, мужчины стали "докапываться", в итоге завязалась потасовка. Это увидели остальные ребята из окна и тоже вышли к подъезду. Дальше парень, на которого нападали изначально, убежал в дом. А другого мальчика мужчины схватили, вытащили пистолет, начали им размахивать и кричать, что не отпустят, пока их друг не выйдет на крыльцо.

В итоге все разошлись, но через некоторое время к Светлане, чей сын был на том дне рождения, пришли домой правоохранители. Они сообщили, что один из "газелистов" написал заявление о нападении. Родители ребят, в свою очередь, написали заявление об угрозах пистолетом. Дальше якобы активных действий не было. Но в ноябре 2023 г. Светлане позвонил адвокат "газелиста" — заявителя и предложил встретиться. Светлана говорит — думала, тот хочет извиниться, и согласилась на встречу. Она поехала в офис коллегии адвокатов. Но там юрист забрал у нее мобильный и вынес из кабинета. А потом стал требовать, чтобы Светлана забрала заявление об угрозах пистолетом, и заявлял, что иначе у ее сына будет судимость, угрожая коррупционными связями в Новокуйбышевске. При этом, как указывает Светлана в жалобах (копии есть в распоряжении редакции), якобы юрист добавил, что никто "не трогал" бы мальчиков, если бы муж Светланы не упоминал фамилию некоего Плужнова. Сама Светлана говорит — даже не знала, кто такой Плужнов.

После такой встречи "потерпевший газелист", который сначала указывал, что потасовка у него была с одним парнем, стал говорить, что на него напали несколько человек.

"Согласно показаниям потерпевшего, несовершеннолетние избивали его, нанося множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Однако подобные показания потерпевшего являются ложными и не соответствуют действительности, поскольку не соотносятся с объективным доказательством — заключением эксперта № 10-11э/310Н, согласно выводам которого, у потерпевшего установлены повреждения в виде кровоподтеков под левым глазом (1) и в затылочной области справа (1), ссадины (1), что может свидетельствовать об их образовании в результате не более чем трех травмирующих воздействий", — указано в числе прочего в одной из жалоб.

В Самарской области уже появились слухи, что историю могут "раздувать" неспроста. Говорят, что в день потасовки в компании ребят был мальчик, чей папа сейчас в СИЗО. У последнего якобы хотят отобрать активы, возможно — связанные и с нефтебизнесом. И якобы через сына хотят надавить, сделать ему судимость "группой лиц". Для того и пытаются привлечь других детей. Кстати, в интернете уже появилось видео, как неизвестные разбили и облили помоями машину жены этого находящегося в СИЗО мужчины.

Светлана Мамедова написала ряд жалоб в разные инстанции на угрозы со стороны адвоката. Но, по ее словам, ситуация становится все более ужасной.

"Мой сын учится в престижном колледже в Новосибирске, куда идет очень строгий отбор. И вот 5 марта к нему на пары пришли два оперативника, которым передали сведения из Новокуйбышевска. Мальчика вывели с пары и начали с ним говорить без законного представителя, хотя его папа живет и работает в Новосибирске. От сына требовали подписать повестку и заявили, что если до 11 марта он не явится в полицию в Новокуйбышевске, то его будут доставлять принудительно. Сын сказал, что не готов ничего подписать без присутствия своего отца. Тогда ему просто вручили эту повестку при понятых", — рассказывает Светлана.

Светлана жаловалась в различные инстанции. Ее сын продолжил учебу и сейчас не под судом. Но вот нескольких мальчишек (в том числе и того, чей папа в СИЗО) отправили под суд. Их родители и пишут сейчас жалобы. Редакция продолжит следить за развитием событий.