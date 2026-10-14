16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область и республика Узбекистан продолжают выстраивать взаимовыгодное сотрудничество Самарская область нарастит сотрудничество с Узбекистаном: итоги встречи губернатора и посла Узбекистана в РФ Суд отказал в сносе ТЦ в 15-м микрорайоне Самарские пекарни осваивают бережливые технологии На путепроводе в Волжском районе завершён первый этап капремонта

Экономика и бизнес

Самарская область и республика Узбекистан продолжают выстраивать взаимовыгодное сотрудничество

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. В ходе двух дней работы узбекские гости встретились с представителями региональных ведомств для обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия, а также посетили промышленные компании, уже работающие с рынком республики или планирующие выходить на него.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Основная цель визита делегации — знакомство с промышленным, социально-экономическим потенциалом Самарской области, его предприятиями, а также укрепление двусторонних связей между регионами. "Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в совместной кооперации и торгово-экономических отношениях с узбекскими коллегами", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации.

"Самарскую область и Республику Узбекистан связывают надежные партнерские и дружеские связи. Мы выстраиваем прочные взаимоотношения в таких отраслях, как химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, образование и многих других. Уверен, что объемы взаимных инвестиций, торговые связи, культурный и образовательный обмен между нашими регионами будут расти и укрепляться", — подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках визита делегация Посольства Узбекистана встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Кроме того, в ходе визита узбекские гости посетили завод "Пегас-Агро" — крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники, производственные площадки "Самарского булочно-кондитерского комбината", "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", "Завода Продмаш", изучила инновационные разработки Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине".

Представители Республики Узбекистан отметили, что в Самарской области активно трудятся граждане, прибывшие из Республики Узбекистан. Они вносят вклад в развитие региона, занимаясь различными видами трудовой деятельности, включая строительство, сельское хозяйство и сферу обслуживания.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1