Самарская область и республика Узбекистан продолжают выстраивать взаимовыгодное сотрудничество

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. В ходе двух дней работы узбекские гости встретились с представителями региональных ведомств для обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия, а также посетили промышленные компании, уже работающие с рынком республики или планирующие выходить на него.
Основная цель визита делегации — знакомство с промышленным, социально-экономическим потенциалом Самарской области, его предприятиями, а также укрепление двусторонних связей между регионами. "Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в совместной кооперации и торгово-экономических отношениях с узбекскими коллегами", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации.
"Самарскую область и Республику Узбекистан связывают надежные партнерские и дружеские связи. Мы выстраиваем прочные взаимоотношения в таких отраслях, как химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, образование и многих других. Уверен, что объемы взаимных инвестиций, торговые связи, культурный и образовательный обмен между нашими регионами будут расти и укрепляться", — подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области.
В рамках визита делегация Посольства Узбекистана встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.
Кроме того, в ходе визита узбекские гости посетили завод "Пегас-Агро" — крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники, производственные площадки "Самарского булочно-кондитерского комбината", "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", "Завода Продмаш", изучила инновационные разработки Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине".
Представители Республики Узбекистан отметили, что в Самарской области активно трудятся граждане, прибывшие из Республики Узбекистан. Они вносят вклад в развитие региона, занимаясь различными видами трудовой деятельности, включая строительство, сельское хозяйство и сферу обслуживания.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.