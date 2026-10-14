В Самаре арестовали пьяного водителя, устроившего стрельбу на парковке

По предварительным данным, подозреваемый начал конфликт с доставщиком еды, потом с таксистом, а дальше открыл стрельбу. Теперь его изолировали от общества на время расследования.

Происшествие с предположительно нетрезвым водителем и оружием на парковке в Самаре вызвало большой резонанс. Шатающегося мужчину сняли очевидцы и выложили в соцсети. На кадрах он вываливается с водительского сиденья Мерседеса с пистолетом в руках, что-то роняет, потом поднимает, затем идет за отъезжающей машиной.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, мужчина с видео работает вахтовым методом, по два месяца бывает дома, а по два — на вахте. На "отдыхе" выпивает. В этот раз, предположительно будучи нетрезвым, он поссорился с доставщиком еды. За последнего заступился водитель такси. Тогда, по предварительным данным, мужчина взял пневматический пистолет и стал стрелять.

"Органами предварительного расследования установлено, что 04.10.2026 в период времени с 13 часов 20 минут по 14 часов 30 минут, более точное время не установлено, С., находясь в общественном месте — на автомобильной парковке в Октябрьском районе Самары, имея при себе оружие, умышлено из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к ним, используя оружие, произвел один выстрел в трансформаторную будку, второй выстрел — в жилой массив", — рассказали в суде Октябрьского района Самары.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

"При избрании меры пресечения суд учитывал характеризующие данные обвиняемого С., а именно, род занятий, наличие постоянного места жительства и регистрации на территории г. о. Самара, устойчивые социальные связи, положительные характеристики. Вместе с тем, гражданин С. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и которое направлено против общественной безопасности и общественного порядка, выражающегося в явном неуважении к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия", — рассказали в суде Октябрьского района Самары.

8 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря.