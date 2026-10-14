16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре арестовали пьяного водителя, устроившего стрельбу на парковке Начальник отдела по вопросам миграции задержан за "бизнес" на мигрантах Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили Тольяттинец угодил в уголовное дело, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой Молодой курьер из Кинеля помог мошенникам выманить полмиллиона у пенсионерки

Преступления Происшествия

В Самаре арестовали пьяного водителя, устроившего стрельбу на парковке

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 213
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По предварительным данным, подозреваемый начал конфликт с доставщиком еды, потом с таксистом, а дальше открыл стрельбу. Теперь его изолировали от общества на время расследования.

Происшествие с предположительно нетрезвым водителем и оружием на парковке в Самаре вызвало большой резонанс. Шатающегося мужчину сняли очевидцы и выложили в соцсети. На кадрах он вываливается с водительского сиденья Мерседеса с пистолетом в руках, что-то роняет, потом поднимает, затем идет за отъезжающей машиной.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, мужчина с видео работает вахтовым методом, по два месяца бывает дома, а по два — на вахте. На "отдыхе" выпивает. В этот раз, предположительно будучи нетрезвым, он поссорился с доставщиком еды. За последнего заступился водитель такси. Тогда, по предварительным данным, мужчина взял пневматический пистолет и стал стрелять.

"Органами предварительного расследования установлено, что 04.10.2026 в период времени с 13 часов 20 минут по 14 часов 30 минут, более точное время не установлено, С., находясь в общественном месте — на автомобильной парковке в Октябрьском районе Самары, имея при себе оружие, умышлено из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к ним, используя оружие, произвел один выстрел в трансформаторную будку, второй выстрел — в жилой массив", — рассказали в суде Октябрьского района Самары.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

"При избрании меры пресечения суд учитывал характеризующие данные обвиняемого С., а именно, род занятий, наличие постоянного места жительства и регистрации на территории г. о. Самара, устойчивые социальные связи, положительные характеристики. Вместе с тем, гражданин С. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и которое направлено против общественной безопасности и общественного порядка, выражающегося в явном неуважении к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия", — рассказали в суде Октябрьского района Самары.

8 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1