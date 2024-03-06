"Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

Светлана Мамедова обратилась в прокуратуру Самарской области и уполномоченному по правам ребенка в 63 регионе Юлие Николаевой с просьбой защитить ее сына. По ее словам, мальчик сейчас подвергается настоящему прессингу.

Напомним, история началась еще 1 апреля 2023 года. Как рассказывала Светлана, мальчишки и девчонки 14, 15 и 17 лет дома отмечали день рождения общего друга. Два мальчика вышли к подъезду. В это время у подъезда сидели "газелисты" и якобы выпивали. По словам мальчиков, мужчины стали "докапываться", в итоге завязалась потасовка. Это увидели остальные ребята из окна и тоже вышли к подъезду. Дальше парень, на которого нападали изначально, убежал в дом. А другого мальчика мужчины схватили, начали размахивать пистолетом и кричать, что не отпустят, пока их друг не спустится. В итоге все разошлись, но через некоторое время к Светлане, чей сын был на том дне рождения, пришли домой правоохранители. Они сообщили, что один из "газелистов" написал заявление о нападении. Родители ребят, в свою очередь, написали заявление об угрозах пистолетом. Дальше якобы активных действий не было. Но в ноябре 2023 г. Светлане позвонил адвокат "газелиста"-заявителя и предложил встретиться. Светлана говорит — думала, тот хочет извиниться и согласилась на встречу. Она поехала в офис коллегии адвокатов. Но там юрист забрал у нее мобильный и вынес из кабинета. А потом стал требовать, чтобы Светлана забрала заявление об угрозах пистолетом и заявлял, что иначе у ее сына будет судимость, угрожая коррупционными связями в Новокуйбышевске. При этом, как указывает Светлана в жалобах (копии есть в распоряжении редакции), якобы юрист добавил, что никто "не трогал" бы мальчиков, если бы муж Светланы не упоминал фамилию некоего Плужнова. Сама Светлана говорит, что даже не знала, кто такой Плужнов.

После такой встречи "потерпевший газелист", который сначала указывал, что потасовка у него была с одним парнем, стал говорить, что на него напали несколько человек.

"Согласно показаниям потерпевшего, несовершеннолетние избивали его, нанося множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Однако подобные показания потерпевшего являются ложными и не соответствуют действительности, поскольку не соотносятся с объективным доказательством — заключением эксперта № 10-11э/310Н, согласно выводам которого, у потерпевшего установлены повреждения в виде кровоподтеков под левым глазом (1) и в затылочной области справа (1), ссадины (1), что может свидетельствовать об их образовании в результате не более трех травмирующих воздействий", — указано в числе прочего в одной из жалоб.

В Самарской области уже появились слухи, что историю могут "раздувать" неспроста. Говорят, что в день потасовки в компании ребят был мальчик, чей папа сейчас в СИЗО. У последнего якобы хотят отобрать активы, возможно — связанные и с нефтебизнесом. И якобы через сына хотят надавить, сделать ему судимость "группой лиц". Для этого и пытаются привлечь других детей. Кстати, в интернете уже появилось видео, как неизвестные разбили и облили помоями машину жены этого находящегося в СИЗО мужчины — полиция нападавших не нашла.

Светлана Мамедова написала ряд жалоб в разные инстанции на угрозы со стороны адвоката. Но, по ее словам, ситуация становится все более ужасной.

"Мой сын учится в престижном колледже в Новосибирске, куда очень строгий отбор. И вот 5 марта к нему на пары пришли два оперативника, которым передали сведения из Новокуйбышевска. Мальчика вывели с пары и начали с ним говорить без законного представителя, хотя его папа живет и работает в Новосибирске. От сына требовали подписать повестку и заявили, что если он не явится до 11 марта в полицию в Новокуйбышевске, то его будут доставлять принудительно. Сын сказал, что не готов ничего подписать без присутствия своего отца. Тогда ему просто вручили эту повестку при понятых", — рассказывает Светлана.

По словам женщины, у мальчика жуткий стресс, он не может нормально готовиться к контрольным, а такой вызов на допрос при том, что он просто был свидетелем — нарушение права на образование. Ситуация взбудоражила и представителей престижного колледжа — после визита оперативников, они интересуются у родителей, "что же натворил" их сын. Но больше всего Светлана удивлена, что ее несовершеннолетнего ребенка теперь "дергают" на разговоры силовики без родителей — законных представителей.

"Сегодня, 6 марта, я была на приеме в прокуратуре Самарской области и рассказала обо всем. Меня приняли хорошо, выслушали, зарегистрировали мою жалобу, обещали помочь разобраться", — говорит Светлана Мамедова.

Кроме того, женщина отправила еще ряд жалоб в разные инстанции. Она не исключает, что обратиться придется и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который часто берет на контроль разбирательства по делам, связанным с несовершеннолетними.