В Самарской области из незаконной продажи изъяли свыше 50 литров алкоголя

В самарскую полицию поступило сообщение о том, что индивидуальный предприниматель незаконно продает спиртное, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские организовали проверку в торговой точке на ул. Советской Армии.

"В ходе проверки сотрудники полиции задокументировали допущенные индивидуальным предпринимателем нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции", — отмечается в сообщении.

В отношении владельца торговой точки возбудили дело об административном правонарушении по статье "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Также полицейскими составлен и направлен для принятия решения по существу в Арбитражный суд Самарской области протокол о нарушении индивидуальным предпринимателем правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ). Из незаконного оборота магазина изъято более 50 литров алкоголя.