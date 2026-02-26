Проект "Отец Героя. Самарская область" победил в региональном этапе премии "Серебряный Лучник"

В четверг, 26 февраля, были подведены итоги регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник - Самара". Самарская губернская дума названа в числе победителей этого престижного конкурса.

Конкуренция была серьезной: в десяти номинациях самарского "Лучника" участвовало рекордное число проектов — 69. Победителем в номинации "Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ" стал проект "Отец Героя. Самарская область", реализованный губернской думой под руководством ее председателя, академика РАН Геннадия Котельникова совместно с региональным филиалом государственного фонда "Защитники Отечества", областной газетой "Волжская коммуна" и Самарским государственным институтом культуры.

Проект "Отец Героя" рассказывает о мужестве отцов и героизме сыновей, о преемственности поколений, о семьях, где главные ценности — любовь к Родине, служение Отечеству, готовность встать на защиту страны. В областном парламенте была развернута фотовыставка с портретами отцов, в руках которых портреты погибших сыновей и их награды. Каждый портрет сопровождался рассказом о настоящих героях нашего времени — наших земляках, участниках специальной военной операции.

Героями проекта стали жители Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Кинельского, Похвистневского, Хворостянского, Шенталинского, Шигонского районов, городов Кинель, Отрадный, Самара, Тольятти и Чапаевск. Потеряв сыновей, многие родители продолжают помогать их боевым товарищам, собирают и отвозят гуманитарную помощь на передовую. Они — частые гости в школах, где свято чтут память о героях-выпускниках.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул значимость проекта: "Прошедший 2025 год был Годом защитника Отечества и годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для нас, депутатов областного парламента, поддержка участников специальной военной операции и их семей — безусловный приоритет. Мы приняли более 25 региональных законов в поддержку бойцов и их близких, а суммы гуманитарной помощи, которую мы отправляем "за ленточку", исчисляются сотнями миллионов рублей.

Очень важно сохранять память о подвигах наших героев, поддерживать их родителей, близких. Проект "Отец Героя" стал не просто выставкой. Он сплотил родителей, потерявших сыновей, помог им почувствовать, что они не одни, что память об их детях жива и будет жить. Это наша общая задача — сделать все, чтобы семьи знали: мы помним, мы гордимся, мы рядом".

Напомним, "Серебряный Лучник" — одна из старейших и наиболее авторитетных национальных премий в области развития общественных связей в России, учрежденная в 1997 году. Конкурс охватывает широкий спектр номинаций — от корпоративных коммуникаций до социальных проектов.