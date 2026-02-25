16+
Общество

В Самарской области с 1 апреля введут временные ограничения для большегрузов

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым с 1 апреля будет введено временное ограничение движения для некоторых видов большегрузов.

Запрет вводится "в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями".

С 1 по 30 апреля будет ограничено движение для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн.

С 20 мая по 31 августа введут временные ограничения для тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха более +32 градусов.

"Движение таких транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22:00 до 10:00", - отмечается в тексте приказы.

Сообщается, что временные ограничения в указанный период не распространяются на несколько дорожных участков:

  • Самара-Бугуруслан, км 31+245 - км 31+395 в Волжском районе и Кинеле;
  • Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжск шоссе), км 7+008 - км 6+858, в Самаре;
  • Обход с. Красный Яр, км 7+250 - км 7+750 в Красноярском районе;
  • Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу (1-5 этапы).

Кроме того, под ограничения не попадают:

  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, удобрений и т.п.;
  • перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
  • транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении ремонта дорог;
  • транспорт федеральных органов исполнительной власти средства.

В ближайшее время АО "АСАДО" установит временные знаки, ограничивающие нагрузку на ось транспортных средств.

