В Ставропольском районе пресекли деятельность браконьера, ловившего диких птиц

В Ставропольском районе вблизи с. Васильевка госинспектор минприроды выявил случай незаконного отлова птиц, сообщает пресс-служба ведомства.

"Гражданин осуществлял добычу синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал. Для чего это делал — не пояснил", — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении нарушителя возбуждено административное производство. В настоящее время ведутся процессуальные действия.