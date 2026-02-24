Прокуратура пытается заставить Минобороны отремонтировать канализацию в Рощинском

Самарский областной суд рассматривает в апелляционной инстанции гражданское дело о ветхих сетях водотведения пос. Рощинский.

Ранее в этом деле разбирался Волжский районный суд. Иск подал военный прокурор Самарского гарнизона. Проверка надзорного ведомства обнаружила, что в военном городке пгт. Рощинский сети водоотведения находятся в ветхом состоянии. Кроме того, часть жилых объектов и казарм (48 объектов, из них 22 жилых дома) вообще не подключены к очистным сооружениям поселка, стоки из них просто сбрасываются в овраг и в реку Малая Черная Речка, а также на территории Дубово-Уметского участкового лесничества.

Также исследование образцов воды в различных точках сброса сточных вод, в том числе из реки и в границах лесного фонда, показало превышение концентрации загрязняющих веществ и возбудителей бактериальных кишечных инфекций, а также значительное превышение допустимых микробиологических показателей. Таким образом, создается угроза окружающей среде, жизни и здоровью военнослужащих и другого населения поселка. По предварительным расчетам, произведенным специалистами в 2021 г., размер вреда водному объекту от сброса вредных веществ в сточных водах составит около 5,8 млн рублей.

Для устранения недостатков требуется полная реконструкция. При этом Минобороны РФ, являющееся собственником сетей, бремя содержания не несет. В итоге до сих пор капитальный ремонт и реконструкция аварийной системы водоотведения не организовано.

В связи с этим военный прокурор Самарского гарнизона обратился в суд, просил признать незаконным бездействие Минобороны и обязать ведомство в течение 12 месяцев после вступления решения суда в силу организовать качественное очищение сточных вод и водоотведения военного городка.

Ответчики были против и ссылались на то, что они не бездействовали, а восстановление работоспособности сетей водоотведения возможно только за счет предоставления бюджетных ассигнований. Более того, проблемные объекты пытались включить в госпрограммы "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Однако в реализации по этим программ было отказано, потому что нет механизма финансирования федеральных объектов за счет региональных средств.

Районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал Минобороны РФ провести капремонт или реконструкцию системы водоотведения военного городка, а также установить временные локальные очистные сооружения в местах сброса сточных вод.