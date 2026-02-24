Движение на автодороге "Обход Тольятти" восстановлено

Движение на автодороге "Обход Тольятти" на участке с 60-го по 99-й км от ОЭЗ "Тольятти" до села Зеленовка открыто в обоих направлениях, сообщает региональный минтранс.
Напомним, ограничение было введено накануне вечером из-за сильного ветра и плохой видимости.
"Эвакуация транспортных средств и уборка проезжей части завершены. Рекомендуем водителям быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию", — говорится в сообщении ведомства.
Последние комментарии
