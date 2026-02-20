Альманах "Поэтическая радуга" представили в Самаре в честь Международного дня родного языка

В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие "Родной язык - источник вдохновения", приуроченное к Международному дню родного языка и Году единства народов России. Центральным событием вечера стала презентация литературно-художественного альманаха "Поэтическая радуга 2021-2025".

В торжественном открытии участвовали представители национально-культурных объединений, деятели культуры, поэты и гости праздника. Выступавшие подчеркнули значимость сохранения родных языков народов России, поддержки литературного творчества и формирования у молодежи уважительного отношения к культурному наследию страны.

Мероприятие объединило представителей разных культур: со сцены прозвучали казахские и чувашские народные песни, был представлен памирский танец, выступил хор русской песни. Ярким украшением программы стали казачьи танцы, продемонстрировавшие силу и богатство традиционной культуры.

"Для каждого человека родной язык - это то, с чем он встречается, придя в эту жизнь. На нем он говорит, на нем думает, говорит слова любви, учит своих детей. Поэтому мероприятие посвящено очень важному дню", - отметил заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Петр Сучков.

Важным событием стала презентация альманаха "Поэтическая радуга 2021-2025", в который вошли лучшие произведения победителей одноименного конкурса. Издание подготовлено в рамках патриотического проекта "Славные победы русского народа".

Руководитель литературно-творческого объединения "Лира", поэт Инесса Воробьева рассказала: "Альманах посвящен русской поэзии. Он собран из произведений конкурсантов международного конкурса "Поэтическая радуга" и "Поэтическая радуга юности". Здесь представлены стихи взрослых и юных авторов практически из всех уголков нашей страны - из 60 городов и населенных пунктов".

В стихах, прозвучавших со сцены, звучали темы любви к родной земле, уважения к истории и традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся основой единства народов России.

"Дом дружбы народов, который в этом году отмечает свое 25-летие, - это именно тот институт гражданского общества, который позволяет нам в Год единства народов России и договориться, и обсудить вопросы, и обозначить актуальные темы, для того чтобы решить их в положительном для жителей ключе, чтобы жилось в нашем регионе комфортно всем", - говорит член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ Самарской области Павел Покровский.

В завершение праздника экземпляры альманаха были переданы представителям библиотечных систем города. Часть тиража направлена в качестве гуманитарной поддержки самарским бойцам в зону специальной военной операции.

Мероприятие "Родной язык - источник вдохновения" вновь подтвердило, что родное слово и национальные традиции объединяют людей разных поколений и национальностей, укрепляя общественное согласие и культурное единство региона.

Праздник прошел в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики, утвержденной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Документ направлен на сохранение русского языка во всех сферах общественной жизни при одновременном сохранении и развитии языков народов РФ.