В историческом центре Самары в дни масленичных гуляний ограничат движение транспорта

С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля в связи с проведением масленичных гуляний на площади им. В.В.Куйбышева в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает городской департамент транспорта.
Будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:
- по ул. Чапаевской - от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича - от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Красноармейской - от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
- по ул. Вилоновской - от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской - от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.
Во время основных мероприятий, которые развернутся на главной площади города в воскресенье, 22 февраля, в историческом центре с 08:00 до 18:00 ограничат проезд личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности, по участкам следующих улиц:
- по ул. Чапаевской - от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича - от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Красноармейской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Вилоновской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской - от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.
По скорректированным трассам в период с 08:00 до 18:00 22 февраля проследуют автобусы №№ 3, 24, 34, 90, 91, 226.
Работа трамваев будет организована в обычном режиме. Также ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Департамент обращает внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки.
