16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В историческом центре Самары в дни масленичных гуляний ограничат движение транспорта На территории региона введен режим повышенной готовности из-за пастереллеза Участник "Школы героев" Андрей Растегаев встретился со студентами В Самарской области установлена выплата 500 тыс. рублей за содействие в привлечении на службу по контракту Новые графические сборники "Знание.Герои" отправлены в школы РФ в преддверии Дня защитника Отечества

Общество

В историческом центре Самары в дни масленичных гуляний ограничат движение транспорта

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля в связи с проведением масленичных гуляний на площади им. В.В.Куйбышева в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает городской департамент транспорта.

Будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

  • по ул. Чапаевской - от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
  • по ул. Шостаковича - от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
  • по ул. Красноармейской - от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
  • по ул. Вилоновской - от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
  • по ул. Молодогвардейской - от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Во время основных мероприятий, которые развернутся на главной площади города в воскресенье, 22 февраля, в историческом центре с 08:00 до 18:00 ограничат проезд личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности, по участкам следующих улиц:

  • по ул. Чапаевской - от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
  • по ул. Шостаковича - от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
  • по ул. Красноармейской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
  • по ул. Вилоновской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
  • по ул. Молодогвардейской - от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

По скорректированным трассам в период с 08:00 до 18:00 22 февраля проследуют автобусы №№ 3, 24, 34, 90, 91, 226.

Работа трамваев будет организована в обычном режиме. Также ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны. 

Департамент обращает внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1