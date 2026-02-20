На территории региона введен режим повышенной готовности из-за пастереллеза

Постановлением правительства Самарской области на территории региона введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения пастереллеза.
Очаги заболевания выявлены на территории сельского поселения Суринск Шигонского района в личном подсобном хозяйстве Аводян М.А. и ИП главы КФХ Лягашина А.И. С 19 февраля указом губернатора Самарской области на указанной территории установлен карантин.
В связи с этим запрещены посещение неблагополучных по пастереллезу территорий посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, за исключением вывоза здоровых особей на убой. Также нельзя перегруппировывать животных, метить их, вывозить молоко, пух и перо, кожевенно-меховое сырье, не подвергнутые термообработке и дезинфекции.
Согласно ветеринарной справке, пастереллез (геморрагическая септицемия) - острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты.
К пастереллезу восприимчивы все виды домашних, диких млекопитающих животных и птиц. Болеет пастереллезом и человек. Источник возбудителя инфекции - больные животные и животные-бактерионосители (домашние птицы, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки, собаки, кролики, зайцы, крысы, домовые мыши).
Инкубационный период у животных протекает от трех-четырех часов до двух недель. В 40% случаев больные животные гибнут.
Пути передачи возбудителя заболевания разнообразны. Первый и самый опасный - воздушно-капельный. Второй - при соприкосновении с больными животными, при укусе, а также после царапин, нанесенных при обращении с кошками. Возможна передача через пищевые продукты и воду, загрязненные испражнениями животных, а также при укусе слепней. У животного инфекция может протекать бессимптомно, но при этом заражать окружающих. Если ваше домашнее животное стало плохо есть, появились выделения из носа, гнойные язвы на теле, то нужно сразу обратиться к ветеринарному специалисту.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.