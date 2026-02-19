16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу Актриса Валерия Ланская раскрыла школьникам Отрадного секреты чтения и театрального закулисья Стартовал всероссийский конкурс "Больше чем каникулы" Жителей региона приглашают присоединиться к четвертому сезону конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" В Самаре проходит всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников

Молодежная политика Общество

150 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Открыт набор участников в историческую экспедицию на остров Шумшу. По поручению президента России Владимира Путина в июле–августе 2026 года пройдет пять туристических заездов для молодежных групп. Событие организовано Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке программы "Больше, чем путешествие".

Фото: Росмолодежь

"В прошлом году более 100 молодых поисковиков изучили богатую историю острова "Шумшу" и увековечили память о подвиге предков, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Результаты их работы уже нашли практическое применение. Материалы активно используются в школах, музеях и вузах в качестве методических пособий, которые помогают в сохранении исторического и культурного наследия. В этом году пройдут еще пять экспедиционных заездов, во время которых продолжится начатое исследование", — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Остров Шумшу — место последней крупной битвы Второй мировой войны, где войска Красной армии одержали победу над милитаристской Японией. В прошлом сезоне проекта приняли участие 133 человека из 33 регионов России. Молодые исследователи не только прошли по местам боевой славы, но и приняли активное участие в поисковой работе, благоустройстве патриотического маршрута и военно-исторических реконструкциях. Среди ключевых событий — зажжение Вечного огня, старт всероссийской акции "Марш Знамени Победы" и церемонии захоронения останков павших солдат.

По результатам проекта 2025 года были созданы методические материалы, а также снят документальный фильм "Последний выстрел". Он посвящен подвигу десантников 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР. Материалы используются в программах исторического просвещения и на занятиях "Разговоры о важном" и "Основы российской государственности".

"Остров Шумшу — священная земля. Место, где прогремел последний выстрел Второй мировой войны. Каждый камень здесь хранит память о мужестве советских солдат, каждая тропа ведет к подвигу. В этом году мы вновь открываем дорогу на Шумшу для 150 молодых исследователей из разных регионов страны. Верю, что экспедиция станет нитью между прошлым и будущим, где каждое поколение готово нести ответственность за свою страну", — рассказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Для многих участников поездка на остров Шумшу стала методом изучения истории родной семьи. Так, Полина Моисеева из Волгоградской области поехала в экспедицию, чтобы больше узнать о своем прадедушке. Сергей Александрович Моисеев с 1938 года служил на Дальнем Востоке. В 1945 году как майор медицинской службы воевал с Японией и был награжден медалью "За боевые заслуги".

"Я никогда не видела прадедушку, но благодаря экспедиции словно познакомилась с ним. Мы ходили по местам, где шли бои, и почтили память солдат. Для меня это было очень личное путешествие", — поделилась Полина Моисеева.

В этом году участники экспедиции займутся разработкой образовательных ресурсов: создадут аудиогиды, подкасты, документальные сериалы и методические пособия. Эти материалы впоследствии будут внедрены в образовательный процесс. Их планируется использовать в школах, музеях и молодежных клубах по всей стране.

Прием заявок на участие в экспедиции на Шумшу продлится до 15 марта. К участию приглашаются активисты патриотических движений, сотрудники силовых ведомств, участники боевых действий и советники директоров по воспитанию. 

Событие проходит по нацпроекту "Молодежь и дети". Проект продолжает работу по сохранению исторической памяти и формированию у молодого поколения уважения к подвигам предков, ставших символом мужества и героизма.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1