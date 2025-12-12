Самарские бойцы — одни из лучших представителей студенческих отрядов путинного направления

В рамках ежегодной премии студенческих путинных отрядов наградили лучших представителей студенческих отрядов Приволжского федерального округа в сфере рыбообработки, работавших в этом году на территории Камчатского края.
Семену Карпову — куратору путинного направления Студенческих отрядов Самарской области, Веронике Пивневой и Алексею Ковальчуку — бойцам студенческого путинного отряда "Викинг" штаба студенческих отрядов СамГТУ "Атлант" вручили благодарственные письма за плодотворный труд, высокие производственные показатели и вклад в развитие путинного направления РСО, достигнутые на проектах с предприятиями: ООО "Лойд-Фиш", ООО "Вывенское", ООО "Камбер", ООО "Белореченск", ООО "Пымта", ООО "Кристалл".
Ежегодная премия студенческих путинных отрядов прошла в Казани, собрав более 100 представителей ПФО, а также включая партнеров предприятий и почетных гостей.
"Данная премия проходит уже в третий раз и пользуется большим спросом у представителей студенческих отрядов путинного направления. С каждым годом количество гостей увеличивается, а количество наград преумножается. Это в свою очередь говорит об актуальности данного направления среди молодежи. Ведь это хороший шанс побывать на территории Камчатского края, подзаработать хорошие деньги и конечно же проверить себя на прочность", — прокомментировал руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин.
На премии присутствовали Генеральный директор ООО "Лойд-Фиш" Эмиль Шайхи, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, руководитель СПуО окружного штаба и Татарстанского регионального отделения и руководитель проекта "Камчатка 2025" Сюмбель Латипова поблагодарили студентов.
"Атмосфера мероприятия была по-настоящему теплой и дружеской. Это был день для обмена эмоциями, личных встреч с теми, кто плечом к плечу прошел испытания и стал надежным товарищем на целине этого года. Чувство единения и гордости за общее дело витало в воздухе. Масштаб и организация премии СПуО наглядно показали, насколько важное и значимое дело мы делаем для нашего государства. Почетные гости и работодатели не скупились на слова благодарности за всю ту работу, которая была проделана. Это стало еще одним мощным подтверждением: наше движение востребовано и ценится, а выбранный путь является верным и перспективным!" — рассказал куратор путинного направления штаба студенческих отрядов "Атлант" Алексей Елисеев.
