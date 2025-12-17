Губернатор Федорищев отметил успех самарских студентов - финалистов премии "Студент года"

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил студентов из Самарской области, которые стали лауреатами и победителями Российской национальной премии "Студент года 2025". Успехи ребят глава региона отметил в своем канале в мессенджере MAX.
"В финале конкурса в Москве принимали участие более 850 студентов вузов и ссузов со всей России, которые прошли региональный отбор. Среди лауреатов и победителей премии студенты Самарской области", - написал Вячеслав Федорищев.
Национальная премия "Студент года" - проект Российского союза молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи страны, проводится с 2018 года.
В этом году участниками финала стали победители региональных этапов, лучших из них определяли в 18 индивидуальных и коллективных номинациях среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Лауреатами и победителями проекта стали 90 студентов и студенческих объединений страны, среди которых и представители Самарской области.
Владислав Волчанский из строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева победил в номинации "Общественник года", Динара Адельшина из Самарского государственного социально-педагогического университета признана победителем в номинации "Доброволец года".
Волонтерское объединение "Сердце в Ладонях" Самарского государственного колледжа стало лауреатом в номинации "Добровольческое объединение года". Общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи Самарского государственного колледжа "Волонтеры Победы" - лауреат в номинации "Патриотическое объединение года".
Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторы и учредителями форума в 2025 г. - Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), "Движение Первых", Всероссийский студенческий проект "Твой Ход", Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи" и Президентская платформа "Россия - страна возможностей".
На недавней встрече с победителями регионального конкурса "Студент года 2025" Вячеслав Федорищев подчеркнул: такая победа значит, что ребята на правильном пути, обладают максимальным трудолюбием и целеустремленностью.
"Главное - не сбавлять обороты, потому что жизнь - не спринт, жизнь - это очень длинная дистанция. И необходимо всегда, на каждом участке жизни демонстрировать те же качества, которые у вас сейчас есть, которые вы проявили, став лучшими по своему направлению и победив в том числе в нашем конкурсе, - сказал на встрече губернатор и пригласил ребят на стажировку в профильные министерства и правительство области. - Всех победителей конкурса "Студент года" включим в наш кадровый резерв. Также поддержим лучшие инициативы студентов и продумаем дополнительную грантовую поддержку".
