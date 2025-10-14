16+
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал всероссийской молодежной премии "ШУМ"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два представителя Самарской области стали финалистами всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ". Всего для участия в конкурсе в 2025 году подано рекордное количество заявок — более 15 000 из всех регионов России, из которых по итогам отбора экспертным жюри были выбраны 84 лучших проекта.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В номинации "Взгляд в будущее" Самарскую область представляет выпускница Самарского университета и ведущая телерадиокомпании "Губерния" Инна Платонова. Ее авторский телепроект "Эксперименты Платоновой" знакомит зрителей с молодыми учеными региона и их перспективными разработками. За 2025 год уже вышло 10 выпусков программы, которые демонстрируют научный потенциал Самарской области.

В номинации "Связующее звено" в финал вышла Полина Меньшова с образовательным проектом "Изборник | Русский язык и лингвистика". Ее издание, ориентированное на старшеклассников, студентов и преподавателей, популяризирует русский язык, представляя его как основу национальной идентичности и взаимопонимания в обществе.

Победители премии определятся путем народного голосования, которое проходит в официальном сообществе премии "ШУМ" в социальной сети "ВКонтакте" до 18 октября включительно. Голосование проходит по 12 номинациям, в результате которого в каждой номинации определятся по 3 лидера.

Прямые ссылки для голосования за представителей Самарской области:

Инна Платонова (номинация "Взгляд в будущее", уже отдано 37% голосов): https://vk.cc/cQjOQX
Полина Меньшова (номинация "Связующее звено", уже отдано 8% голосов): https://vk.cc/cQjOVf

Церемония награждения победителей состоится 25 октября в Москве, в Национальном центре "Россия".
Всероссийская премия "ШУМ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Премия призвана содействовать содействие обмену опытом, повышению профессионального уровня молодых создателей контента и журналистов, развитию медиапроектов в регионах, а также формированию и укреплению сообщества молодых медиалидеров страны.

