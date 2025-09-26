16+
Молодежная политика Общество

Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы "Обучение служением. Первые"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялся региональный этап Всероссийского проекта "Первый студенческий" и торжественный запуск программы "Обучение служением. Первые". Мероприятие объединило более 100 студентов и наставников из профессиональных образовательных организаций и вузов региона.

Фото: "Движение Первых" Самарской области

"Первый студенческий" — это проект, нацеленный на формирование сообщества студенческих лидеров, способных разрабатывать и воплощать в жизнь социальные инициативы. Участники развивают лидерские качества, навыки командной работы и проектного управления, а также устанавливают контакты с потенциальными работодателями.

"Нам важно, чтобы каждый студент включался в нашу общую работу по развитию "Движения Первых" на территории Самарской области и нашей страны", — отметила советник губернатора Самарской области по молодежной политике, председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

В рамках конкурсных испытаний участники представили экспертам проекты по улучшению деятельности первичных отделений движения. По итогам защиты победителями были признаны команды Самарского университета и Красноярского государственного техникума (с. Красный Яр), которые получили право представлять регион на федеральном этапе проекта.

Ключевым событием дня стал старт федеральной программы "Обучение служением. Первые". Самарская область вошла в число пилотных регионов по ее реализации.

"Важно, что программа будет органично встроена в образовательный процесс. Учащиеся смогут выбрать социальный проект для реализации и в ближайшей перспективе увидеть реальный результат своего труда", — прокомментировала руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 г. по май 2026 года. К участию привлечены 34 общеобразовательные и 16 профессиональных образовательных организаций. Наставниками для школьников выступят студенты Самарского государственного технического университета, прошедшие специальную подготовку.

Участники программы получат возможность сотрудничать с ведущими некоммерческими организациями области, разрабатывать и реализовывать проекты в сферах экологии, благоустройства, сохранения историко-культурного наследия и развития инклюзивного волонтерства. Это позволит им применять теоретические знания на практике и совершенствовать проектные компетенции.

