В Тольятти пожилая женщина попала под колеса "Газели"

В понедельник, 10 ноября, в Тольятти под колесами "Газели" пострадала 88-летняя местная жительница, передает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 12:00 в Автозаводском районе города. Как уточнили в ГАИ, 39-летний водитель за рулем "Газели", двигаясь по жилой зоне задним ходом, в районе дома № 28 по ул. Маршала Жукова наехал на пенсионерку, после чего ее госпитализировали.