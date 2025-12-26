Два человека погибли при столкновении Renault и Audi в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области