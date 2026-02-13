Водитель "двенадцатой" погиб после столкновения с деревом в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 февраля, в Исаклинском районе Самарской области погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области