В Самарской области сохранили объем господдержки АПК

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось организационное совещание с руководителями управлений АПК районов, посвященное подготовке к весенним полевым работам 2026 года.
По итогам 2025 г. все задачи, поставленные перед сельхозпроизводителями региона, выполнены: урожайность зерновых выросла на более чем 20%, овощей — на 14%, плодов и ягод — на 17%. Озимые культуры показали высокую сохранность — 97%.
Общий объем господдержки АПК в 2026 г. составит 3,5 млрд руб., из них 1,3 млрд — средства федерального бюджета, 2,2 млрд — регионального. Среди нововведений — грант "Агромотиватор" для участников СВО (от 3 до 10 млн руб. с возмещением затрат до 90%), грант до 10 млн руб. на организацию малой сельской пекарни, субсидии на объекты сельского туризма и на производство рыбы.
"В этом году все меры поддержки сохранены — за что большое спасибо губернатору Вячеславу Федорищеву и правительству области. Более того, внутри них мы провели структурную перегруппировку: около 150 млн рублей перераспределили с растениеводства на животноводство и малые формы хозяйствования", — рассказал Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Особое внимание уделено кадровому обеспечению отрасли. По поручению губернатора выплаты молодым специалистам увеличены вдвое: единовременное пособие составит от 207 тыс. руб. для специалистов со средним профессиональным образованием; до 414 тыс. руб. — для выпускников вузов.
Срок ежемесячных доплат продлили до шести лет. Расширен круг получателей — поддержку смогут получать также работники предприятий пищевой промышленности и специалисты по хранению и складированию зерна. На эти цели из областного бюджета выделено 121 млн рублей.
Материально-техническая готовность предприятий к полевым работам составляет 93% по тракторному парку и 95% по зерноуборочным комбайнам. Структура посевов сформирована с учетом федеральных ориентиров: в приоритете — расширение площадей под зернобобовые и сою.
Регион практически полностью обеспечивает себя семенами отечественной селекции по зерновым и зернобобовым культурам.
В 2026 г. аграрии региона приступают к реализации пяти стратегических направлений, обозначенных Правительством РФ до 2030 года: повышение плодородия почв, развитие отечественной селекции и семеноводства, адаптация к климатическим изменениям, расширение мелиорации и внедрение беспилотных технологий.
Из кардинальных изменений: с марта 2026 г. запускается Единая цифровая платформа АПК. Вместо "пяти окон" — единый бесшовный процесс. Также стартует федеральный проект "Развитие малого агробизнеса": он объединит все меры поддержки фермеров и сельхозкооперативов, ранее распределенные по разным программам.
Кроме того, в Самарской области к 2030 г. планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В этом году уже завершится реконструкция Спасской оросительной системы в Приволжском районе.
"Есть такой хороший стереотип, что Самарская область — индустриальный регион, это так. Мы всегда были основоположниками многих индустрий, и благодаря труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке правительства России, мы все больше и больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны", — подчеркивал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса глава региона Вячеслав Федорищев.
На днях стартуют выездные совещания специалистов министерства в муниципалитеты, где уже в разрезе каждого района аграрии предметно обсудят самые актуальные вопросы. Итоги подготовки подведут на областном штабе перед началом посевной.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами