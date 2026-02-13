В Самарской области сохранили объем господдержки АПК

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось организационное совещание с руководителями управлений АПК районов, посвященное подготовке к весенним полевым работам 2026 года.

По итогам 2025 г. все задачи, поставленные перед сельхозпроизводителями региона, выполнены: урожайность зерновых выросла на более чем 20%, овощей — на 14%, плодов и ягод — на 17%. Озимые культуры показали высокую сохранность — 97%.

Общий объем господдержки АПК в 2026 г. составит 3,5 млрд руб., из них 1,3 млрд — средства федерального бюджета, 2,2 млрд — регионального. Среди нововведений — грант "Агромотиватор" для участников СВО (от 3 до 10 млн руб. с возмещением затрат до 90%), грант до 10 млн руб. на организацию малой сельской пекарни, субсидии на объекты сельского туризма и на производство рыбы.

"В этом году все меры поддержки сохранены — за что большое спасибо губернатору Вячеславу Федорищеву и правительству области. Более того, внутри них мы провели структурную перегруппировку: около 150 млн рублей перераспределили с растениеводства на животноводство и малые формы хозяйствования", — рассказал Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению отрасли. По поручению губернатора выплаты молодым специалистам увеличены вдвое: единовременное пособие составит от 207 тыс. руб. для специалистов со средним профессиональным образованием; до 414 тыс. руб. — для выпускников вузов.

Срок ежемесячных доплат продлили до шести лет. Расширен круг получателей — поддержку смогут получать также работники предприятий пищевой промышленности и специалисты по хранению и складированию зерна. На эти цели из областного бюджета выделено 121 млн рублей.

Материально-техническая готовность предприятий к полевым работам составляет 93% по тракторному парку и 95% по зерноуборочным комбайнам. Структура посевов сформирована с учетом федеральных ориентиров: в приоритете — расширение площадей под зернобобовые и сою.

Регион практически полностью обеспечивает себя семенами отечественной селекции по зерновым и зернобобовым культурам.

В 2026 г. аграрии региона приступают к реализации пяти стратегических направлений, обозначенных Правительством РФ до 2030 года: повышение плодородия почв, развитие отечественной селекции и семеноводства, адаптация к климатическим изменениям, расширение мелиорации и внедрение беспилотных технологий.

Из кардинальных изменений: с марта 2026 г. запускается Единая цифровая платформа АПК. Вместо "пяти окон" — единый бесшовный процесс. Также стартует федеральный проект "Развитие малого агробизнеса": он объединит все меры поддержки фермеров и сельхозкооперативов, ранее распределенные по разным программам.

Кроме того, в Самарской области к 2030 г. планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.

В этом году уже завершится реконструкция Спасской оросительной системы в Приволжском районе.

"Есть такой хороший стереотип, что Самарская область — индустриальный регион, это так. Мы всегда были основоположниками многих индустрий, и благодаря труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке правительства России, мы все больше и больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны", — подчеркивал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса глава региона Вячеслав Федорищев.

На днях стартуют выездные совещания специалистов министерства в муниципалитеты, где уже в разрезе каждого района аграрии предметно обсудят самые актуальные вопросы. Итоги подготовки подведут на областном штабе перед началом посевной.