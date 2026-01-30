Сельхозтоваропроизводители Самарской области привлекли более 24 миллиардов рублей льготных кредитов в 2025 году

По итогам 2025 года аграрный сектор Самарской области продемонстрировал высокую активность в использовании государственных мер поддержки. Сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса региона привлечено льготных кредитов на общую сумму 24,42 млрд рублей. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации одобрено 615 заявок на получение финансирования.
Механизм льготного кредитования остается ключевым инструментом государственной поддержки АПК, обеспечивающим финансовую устойчивость и стимулирующим развитие отрасли. В 2025 году ставка для заемщиков составляла от 6,8% до 10,0% годовых в зависимости от направления деятельности при ключевой ставке ЦБ РФ в 16%.
Структура одобренных заявок отражает стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса региона. Так, малые формы хозяйствования получили одобрение по 303 заявкам на сумму 2,89 млрд рублей, растениеводство — 158 заявок на 11,66 млрд рублей, переработка продукции — 19 заявок на 2,77 млрд рублей, молочное и мясное скотоводство — 13 заявок на 1,8 млрд рублей. На реализацию инвестиционных проектов и покупку сельскохозяйственной техники аграриями привлечено 5,3 млрд рублей.
Группа компаний "Самарские овощи", ведущий производитель овощей в Приволжском федеральном округе, привлекла льготное финансирование на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Средства были направлены на обеспечение сезонных работ, обновление парка техники и строительство. "Более 850 миллионов рублей направлено на оборотные средства. Это позволило в срок и в полном объеме закупить семена, удобрения, средства защиты растений; часть денег направлена на оплату агрохимических работ. К тому же удалось инвестировать в новую сельхозтехнику, технологическое оборудование и строительно-монтажные работы. Все средства вложены в развитие", — рассказали в компании.
В 2026 году программа льготного кредитования продолжит работу с сохранением дифференцированных ставок. Ставка до 6,8% будет действовать для приоритетных направлений, включая посевные работы, молочное скотоводство и развитие селекционно-генетических центров. Для малых форм хозяйствования и участников Федеральной научно-технической программы ставка также составит до 6,8% независимо от цели кредита. Для иных направлений ставка не превысит 10%.
Условием получения поддержки является предоставление предприятиями отчетности о финансовом состоянии в органы местного самоуправления Самарской области.
Данная мера государственной поддержки соответствует целям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на модернизацию аграрного сектора, повышение эффективности АПК, привлечение молодежи в отрасль и укрепление продовольственной безопасности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента страны Владимира Путина с 2025 года.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса и их вклад в экономику. "Благодаря вашему труду, труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке Правительства России мы все больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны", — сказал ранее глава региона.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами