Сельхозтоваропроизводители Самарской области привлекли более 24 миллиардов рублей льготных кредитов в 2025 году В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве "Подарок нужен каждому": "Пятёрочка" запускает новую акцию для покупателей В ООО "Листерра" подвели итоги агросезона и года ССХ "Золотой початок": партнерства, испытания и подтвержденное лидерство

АПК и пищепром Экономика и бизнес

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По итогам 2025 года аграрный сектор Самарской области продемонстрировал высокую активность в использовании государственных мер поддержки. Сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса региона привлечено льготных кредитов на общую сумму 24,42 млрд рублей. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации одобрено 615 заявок на получение финансирования.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

Механизм льготного кредитования остается ключевым инструментом государственной поддержки АПК, обеспечивающим финансовую устойчивость и стимулирующим развитие отрасли. В 2025 году ставка для заемщиков составляла от 6,8% до 10,0% годовых в зависимости от направления деятельности при ключевой ставке ЦБ РФ в 16%.

Структура одобренных заявок отражает стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса региона. Так, малые формы хозяйствования получили одобрение по 303 заявкам на сумму 2,89 млрд рублей, растениеводство — 158 заявок на 11,66 млрд рублей, переработка продукции — 19 заявок на 2,77 млрд рублей, молочное и мясное скотоводство — 13 заявок на 1,8 млрд рублей. На реализацию инвестиционных проектов и покупку сельскохозяйственной техники аграриями привлечено 5,3 млрд рублей.

Группа компаний "Самарские овощи", ведущий производитель овощей в Приволжском федеральном округе, привлекла льготное финансирование на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Средства были направлены на обеспечение сезонных работ, обновление парка техники и строительство. "Более 850 миллионов рублей направлено на оборотные средства. Это позволило в срок и в полном объеме закупить семена, удобрения, средства защиты растений; часть денег направлена на оплату агрохимических работ. К тому же удалось инвестировать в новую сельхозтехнику, технологическое оборудование и строительно-монтажные работы. Все средства вложены в развитие", — рассказали в компании.

В 2026 году программа льготного кредитования продолжит работу с сохранением дифференцированных ставок. Ставка до 6,8% будет действовать для приоритетных направлений, включая посевные работы, молочное скотоводство и развитие селекционно-генетических центров. Для малых форм хозяйствования и участников Федеральной научно-технической программы ставка также составит до 6,8% независимо от цели кредита. Для иных направлений ставка не превысит 10%.

Условием получения поддержки является предоставление предприятиями отчетности о финансовом состоянии в органы местного самоуправления Самарской области.

Данная мера государственной поддержки соответствует целям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на модернизацию аграрного сектора, повышение эффективности АПК, привлечение молодежи в отрасль и укрепление продовольственной безопасности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента страны Владимира Путина с 2025 года.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса и их вклад в экономику. "Благодаря вашему труду, труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке Правительства России мы все больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны", — сказал ранее глава региона.

