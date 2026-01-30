Сельхозтоваропроизводители Самарской области привлекли более 24 миллиардов рублей льготных кредитов в 2025 году

По итогам 2025 года аграрный сектор Самарской области продемонстрировал высокую активность в использовании государственных мер поддержки. Сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса региона привлечено льготных кредитов на общую сумму 24,42 млрд рублей. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации одобрено 615 заявок на получение финансирования.

Механизм льготного кредитования остается ключевым инструментом государственной поддержки АПК, обеспечивающим финансовую устойчивость и стимулирующим развитие отрасли. В 2025 году ставка для заемщиков составляла от 6,8% до 10,0% годовых в зависимости от направления деятельности при ключевой ставке ЦБ РФ в 16%.

Структура одобренных заявок отражает стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса региона. Так, малые формы хозяйствования получили одобрение по 303 заявкам на сумму 2,89 млрд рублей, растениеводство — 158 заявок на 11,66 млрд рублей, переработка продукции — 19 заявок на 2,77 млрд рублей, молочное и мясное скотоводство — 13 заявок на 1,8 млрд рублей. На реализацию инвестиционных проектов и покупку сельскохозяйственной техники аграриями привлечено 5,3 млрд рублей.

Группа компаний "Самарские овощи", ведущий производитель овощей в Приволжском федеральном округе, привлекла льготное финансирование на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Средства были направлены на обеспечение сезонных работ, обновление парка техники и строительство. "Более 850 миллионов рублей направлено на оборотные средства. Это позволило в срок и в полном объеме закупить семена, удобрения, средства защиты растений; часть денег направлена на оплату агрохимических работ. К тому же удалось инвестировать в новую сельхозтехнику, технологическое оборудование и строительно-монтажные работы. Все средства вложены в развитие", — рассказали в компании.

В 2026 году программа льготного кредитования продолжит работу с сохранением дифференцированных ставок. Ставка до 6,8% будет действовать для приоритетных направлений, включая посевные работы, молочное скотоводство и развитие селекционно-генетических центров. Для малых форм хозяйствования и участников Федеральной научно-технической программы ставка также составит до 6,8% независимо от цели кредита. Для иных направлений ставка не превысит 10%.

Условием получения поддержки является предоставление предприятиями отчетности о финансовом состоянии в органы местного самоуправления Самарской области.

Данная мера государственной поддержки соответствует целям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на модернизацию аграрного сектора, повышение эффективности АПК, привлечение молодежи в отрасль и укрепление продовольственной безопасности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента страны Владимира Путина с 2025 года.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса и их вклад в экономику. "Благодаря вашему труду, труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке Правительства России мы все больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны", — сказал ранее глава региона.