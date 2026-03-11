16+
Эксперт CARCADE принял участие в обсуждении перспектив АПК Удмуртии

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) выступила экспертом на круглом столе "Современные решения и поддержка агробизнеса Удмуртии". Мероприятие, организованное изданием "Коммерсантъ-Удмуртия", собрало представителей отрасли для обсуждения стратегий устойчивого развития сельского хозяйства в новых экономических условиях.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Ключевой темой дискуссии стала модернизация парка техники, что является важным фактором эффективности АПК. В условиях высокой стоимости оборудования и волатильности ставок, драйверами роста для малого и среднего бизнеса становятся гибкие финансовые инструменты, объединяющие коммерческие программы и меры господдержки.

Региональный директор по работе с территориальными подразделениями CARCADE Руслан Магеррамов в своём выступлении рассказал о том, как современные лизинговые продукты решают проблему доступности техники. Он отметил, что сегодня лизинг выходит за рамки простой финансовой аренды техники, превращаясь в проводник государственных субсидий. В частности, он выделил программу ПАО "ДОМ.РФ", которая открывает возможности для молодого бизнеса.

"Для участия достаточно минимального пакета документов — анкеты, документа, удостоверяющего личность руководителя, и отчётности за прошлый период. Бизнес может работать от девяти месяцев, а первоначальный взнос начинается от 5%", — прокомментировал Руслан Магеррамов.

Кроме того, доступность программ расширяет и перечень техники, которую можно приобрести через лизинг. Речь идет как о специализированной сельхозтехнике, так и о транспорте, необходимом для хозяйственной деятельности.

"Финансирование покрывает не только базовую технику, но и дополнительное оборудование (прицепы, сеялки, опрыскиватели), что позволяет бизнесу решать комплексные задачи в рамках одного договора", — отметил эксперт.

Отдельное внимание Руслан Магеррамов уделил цифровизации: процедуры одобрения ускоряются до нескольких минут, что критически важно для сезонных полевых работ.

"Сегодня многие сделки проходят по скорингу. В ряде программ достаточно паспорта и анкеты. Одобрение можно получить за 10 минут, а через день-два техника уже выходит в работу. Сочетание государственных программ поддержки, гибких лизинговых продуктов и цифровых сервисов позволяет предприятиям быстрее обновлять парк техники и адаптироваться к меняющимся экономическим условиям", — отметил эксперт.

Участники круглого стола пришли к выводу, что дальнейшее развитие АПК будет зависеть от сочетания государственной поддержки, предпринимательской инициативы и появления новых проектов.

Реклама. ООО "Каркаде".

