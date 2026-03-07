В компании "Транспорт будущего" трудятся женщины различных профессий

Существует много профессий и производств, которые чаще всего ассоциируются с мужчинами. Компания "Транспорт будущего" — современное высокотехнологичное предприятие, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты. Казалось бы — сложнейшее производство и абсолютно мужская отрасль. При этом около 30% трудового коллектива здесь составляют женщины. Кто они? В их числе — контролёры, упаковщицы, лаборанты, слесари-сборщики, операторы линий. В преддверии весеннего праздника 8 Марта корреспондент портала "Волга Ньюс" расспросил, как представительницы прекрасного пола пришли в профессию и как ощущают себя сегодня, работая в важнейшей для страны инновационной отрасли.

Работа и творчество

Лаборант электрохимической лаборатории компании "Транспорт будущего" Татьяна Коваленченко рассказала о том, как она пришла на завод и чем занимается.

— Пару лет назад я проезжала рядом с ОЭЗ и с интересом наблюдала за масштабным строительством новых производств. По специальности "лаборант" я работала и в нефтехимии, и в автопроме. Но мне стало очень интересно попасть на новый завод, я отправила своё резюме и через некоторое время поступила на работу в "Транспорт будущего".

Первое моё впечатление, когда я сюда приехала, — как будто я попала на какой-то космический корабль. Огромная территория, все вокруг красиво, современно, чисто. Добрые, отзывчивые люди — сколько ни обращалась за помощью, никто не отказывал.

Сейчас в мой функционал входит проверка при изготовлении литиевых аккумуляторов. Нам дают измерительные приборы, мы проверяем плотность электролита, подходит или нет, при соответствии берём в работу. Моя работа может дальше повлиять на весь функционал самой батареи. То есть если будут отклонения, батарея будет работать не так, как должна.

Своей специальности я училась в техникуме Новокуйбышевска. Но и сейчас я постоянно стремлюсь развивать свои знания. В настоящее время я учусь по специальности "электрохимия" в инженерном училище, которое базируется в самой компании "Транспорт будущего" и занимается профессиональным развитием сотрудников. Это на самом деле очень интересно, я узнаю там много нового и нужного. Благодаря этой программе развития у нас есть возможность карьерного роста — к примеру, можно вырасти до технолога, до начальника лаборатории.

— Насколько ваша профессия женская или неженская?

— У нас есть и мальчики-лаборанты, и девочки-операторы. Твоя ответственность не зависит от возраста или пола. Если честно, я не заметила, чтобы было какое-то особое отношение к кому-то, в компании одинаково уважительно и внимательно относятся ко всем сотрудникам.

Меня здесь обязательно выслушают и подскажут, дадут какие-то советы и, возможно, если это будет хорошая рабочая идея, возьмут ее в работу. Мне нравится, что я причастна к развитию инновационной отрасли в России.

— Помимо работы вы чем-то увлекаетесь?

— Да, я люблю заниматься эпоксидной смолой. Делаю украшения, декоративные панно. Мне кажется, что творчество, саморазвитие и работа — они как-то помогают друг другу.

Ответственность и мотивация

Луиза Савелькина работает в компании "Транспорт будущего" оператором линии по производству аккумуляторов уже больше года. Она также поделилась своими впечатлениями о заводе и о своей работе.

— Мне сразу понравилось на заводе, довольно приятно видеть, как тут все красиво и эстетично обустроено. Я работаю на станке заливки электролитов для аккумуляторов. Правда, станка своего поначалу боялась, было немного страшно сделать что-то не то. Но потом я сама прошла обучение и "обучила" свой станок — он ведь очень умный, совершенный, почти космический. Что он умеет? Заливает ячейку электролита, вакуумирует, запаивает. Сама специфика работы очень устраивает. По окончании заливки мы переходим на участок предварительной сборки, где собираем аккумуляторы.

В общем, работать здесь мне очень нравится. Я позвала сюда работать еще троих человек — их тоже приняли по резюме, и они прекрасно работают, на разных должностях.

— Женская ли это работа?

— Вообще-то не совсем женская, наверное, но каждый решает для себя. Мне нравится работать именно на этой линии, на этом станке. У меня свое рабочее место, свой станок. Постоянно нужно решать какие-то задачи, что очень мотивирует и вдохновляет.

Возможно, что как девушка я более ответственная и внимательная. Наше производство уникальное, и мне нравится осознавать, что я работаю там, где создаются очень крутые вещи.

Расти и развиваться

Следующая наша героиня — Марина Шарапова — работает в компании "Транспорт будущего" контролером отдела технического контроля аккумуляторных батарей. Она рассказала:

— Мне на своей работе, если честно, нравится работать. Контролер определяет, будет ли готовая продукция годна по качеству для потребителей. Я считаю, что это именно женская профессия. Мне кажется, женщины более внимательны к мелочам, к разным деталям, к каким-то погрешностям. Мне нравится проверять всякие мелочи, это интересно, поэтому я и пришла сюда работать контролером.

Вообще я горжусь тем, что здесь работаю. Отрадно осознавать, что аккумуляторы, которые мы готовим, в дальнейшем пойдут на беспилотники. Когда они взлетают, невольно думаешь: у нас все получилось, он полетел.

— А отношение к женщинам на предприятии более трепетное?

— У нас мало женщин в коллективе, поэтому, наверное, немного трепетнее. Но вообще здесь идет стабильная работа, спрос за качество работы не зависит от пола сотрудника. И если у тебя есть потенциал, ты можешь продвинуться по карьерной лестнице, стать руководителем, независимо от того, женщина ты или мужчина. Если ты этого хочешь, ты этого добьешься. Поэтому у нас есть инженерное училище, в котором я в данный момент учусь. Там я изучаю культуру электрохимии. Сейчас я просто контролирую, а в дальнейшем, возможно, смогу стать начальником ОТК, главным технологом, начальником лаборатории.

Я считаю, что женщины должны стремиться куда-то дальше, кроме семьи. У меня тоже есть семья, дети. Но я считаю, что это не предел всех мечтаний. Расти и достигать чего-то большего — вот что интересно.

Хранительницы будущего

Марина Космылина — заведующая складом готовой продукции в компании "Транспорт будущего". Она поделилась своей историей:

— Я имела опыт работы товароведом, кладовщиком, но здесь, на заводе мне нравится работать больше всего. Это новое, очень интересное производство. Кладовщики здесь — не просто кладовщики в обычном привычном понимании на заводе. Здесь они хранители нового, хранители будущего. Я четко ощущаю свою причастность к большому и великому делу.

Предприятие очень обширное, технологии все новые. Это всегда интересно, когда ты сопричастен к этому. И ты чувствуешь себя поистине вовлеченным в нечто интересное и полезное для людей. Я всегда думаю: вот какую огромную пользу могут принести агродроны: полетят на поля, будут разбрасывать удобрения, это очень экологично, и людям будет большая польза от этого. И я порой смотрю на дрон не просто как на технику, а как на близкое, родное существо.

На каждом заводе кладовщик — это обязательно женщина. Потому что именно у женщин есть вот этот хозяйственный подход, любовь к учету. Это действительно достаточно скрупулезная работа. Женщина, проходя мимо стеллажей, сразу увидит, где и что нужно переставить, где что не так, как нужно скоординировать движение на складе. Женщина — по природе хозяюшка, хранительница. И я ощущаю себя здесь таковой. Я точно знаю, где, что и как у меня лежит.

А почему так важно, чтобы был идеальный порядок на складе? Это упрощает логистику по самому складу, по стеллажам, где хранится ТМЦ, для того чтобы быстро и точно происходила выдача. Скорость, грамотная логистика, комфорт очень важны для нашего производства.

Итак, все героини компании "Транспорт будущего" оказались особенными, неповторимыми, каждая со своей историей. При этом в каждой из них светилась любовь к своей работе, к родному предприятию и чувство сопричастности к общему делу.