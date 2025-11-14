16+
Занятость Экономическая политика

Авито Работа: промышленность стала лидером рейтинга вакансий с переобучением

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Одним из ключевых трендов найма в России становится переобучение специалистов. Среди отраслей лидером по росту вакансий с переобучением в III квартале 2025 года стала промышленность. Работодатели в этой отрасли предлагали вакансии с переобучением в два раза чаще (+111%), чем годом ранее, а средняя предлагаемая зарплата составила 72 395 руб/мес. Об этом и других трендах найма на HR-Форуме РБК во время сессии: "Подбор и найм: благодаря или вопреки" рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Также чаще в III квартале стали появляться вакансии с переобучением в социальной сфере (искусство и культура) — +90% год к году, при этом средняя предлагаемая зарплата составила около 69 484 руб/мес. На третьем месте — мастера по ремонту техники: в сравнении с прошлым годом работодатели такие позиции с переобучением предлагали на 89% чаще, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 86 543 руб/мес.

Среди соискателей в III квартале 2025 года заметнее всего вырос интерес к вакансиям с переобучением на позиции специалистов по документообороту: за год число откликов соискателей увеличилось на 87%, средняя предлагаемая зарплата при этом составила 52 564 руб/мес. Также на 62% год к году увеличился интерес соискателей к вакансиям с переобучением на позиции в HR: на таких ролях среднее предлагаемое вознаграждение составляет 63 997 руб/мес. На 55% чаще соискатели проявляли интерес к вакансиям с переобучением в блоке финансов и логистики. В этой категории специалисты могли рассчитывать в среднем на 75 670 руб/мес.

Чечня стала лидером среди регионов по количеству вакансий с переобучением: число таких предложений выросло почти в 2,5 раза (+143% год к году), при этом средняя предлагаемая зарплата составила около 68 026 руб/мес. Далее — Ленинградская область: +25% год к году, средняя предлагаемая зарплата на позициях с переобучением составила 77 795 руб/мес; Сахалинская область: +20%, соискатели тут могли рассчитывать в среднем на 98 316 руб/мес.

"Тренд на переобучение набирает обороты: на фоне дефицита кадров работодатели всё чаще добавляют обучение прямо в оффер. Увеличивается и среднее предлагаемое вознаграждение на таких позициях: в III квартале по России соискатели на вакансиях с переобучением могли рассчитывать в среднем на 78 239 руб/мес — это на 22% больше, чем годом ранее. Это в том числе подтверждает растущую заинтересованность бизнеса в таком формате найма", — комментирует Анна Осьмак, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Авито Работы.

В то же время тренд касается и соискателей пенсионного возраста: в III квартале 2025 года количество вакансий с переобучением для пенсионеров выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в среднем на таких позициях предлагали около 73 670 руб/мес за полный день.

Чаще всего обучение стали предлагать на позициях оператора производственной линии: число таких предложений, доступных для кандидатов старше 60 лет, в III квартале 2025 года выросло за год в 2,5 раза (+150%). Новым сотрудникам предлагали порядка 98 457 руб/мес при условии полной занятости.

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

