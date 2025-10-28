16+
Занятость Экономическая политика

Где работают счастливые люди: T2 стала лучшей в Big4 по оценке сотрудниками своего работодателя

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, показал лучшие результаты в "большой четверке" операторов по итогам исследования Happy Job. Оно показывает, как сочетание интересной работы и комфортной рабочей среды влияет на результативность сотрудников. Т2 значительно опередила бенчмарки телекома во всех ключевых метриках, включая интегральный показатель Happy Index. При этом в опросе приняло 95% сотрудников — рекордное значение указывает на максимальную объективность результатов и высокий уровень доверия к компании.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 провела комплексное исследование среди своих сотрудников по модели Happy Job — методика помогает получить объективную обратную связь от работников о корпоративной среде и определить успешность развития HR-бренда. Вовлеченность сотрудников достигла 95,7%, удовлетворенность — 94,5%, лояльность составила 92%, а Happy Index — 90,9%. Уровень гордости за компанию составил 94,3%, а mNPS (готовность рекомендовать своего руководителя) — 79,5%, в диапазоне лучших показателей на рынке.

Индекс вовлеченности позволяет оценить, насколько сотрудники мотивированы, увлечены своей работой и нацелены на результат. В Т2 этот показатель достиг 95,7% — на 2,8 п. п. выше отраслевого бенчмарка. Сотрудники особенно высоко оценили качество взаимодействия с руководителями, поддержку со стороны коллег и понимание стратегического курса компании.

Уровень удовлетворенности сотрудников Т2 составил 94,5% — на 4,9 п. п. больше лучших значений в отрасли. Этот показатель отражает, насколько сотрудники довольны своей работой, условиями и оплатой труда.

Индекс лояльности сотрудников к работодателю достиг 92% — на 5,3 п. п. выше бенчмарка.

Happy Index объединяет вовлеченность и лояльность, отражая общее эмоциональное состояние команды и ее отношение к компании. Количество таких сотрудников в Т2 — 90,9%, что на 6,6 п. п. выше средних значений по рынку.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом T2:

"В Т2 мы формируем среду, где энергия, идеи и внутренняя мотивация людей становятся движущей силой бизнеса. И такие высокие показатели — отражение того, что культура компании действительно работает. Сегодня люди выбирают место, где им интересно развиваться, реализовывать свои идеи и быть частью чего-то большего — компании, в которой есть смыслы и ценности, близкие им по духу. Со своей стороны мы создаем для этого все условия — от возможностей профессионального роста и участия в значимых проектах до комфортной рабочей среды и культуры открытого диалога. Особое внимание мы уделяем подходу, при котором руководители становятся менторами и наставниками для своих сотрудников. Мы готовим их к этой роли через обучающие программы, лидерские курсы и менторские сессии. Такой подход помогает нам строить сильные, самостоятельные команды, в которых лидеры развивают людей, а люди — саму компанию".

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

