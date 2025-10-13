16+
Занятость Экономическая политика

Рынок сельского хозяйства в России: Авито фиксирует рост интереса к услугам и сезонным работам

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ко Дню сельского хозяйства, который отмечается в России 12 октября, аналитики Авито Спецтехники, Авито Услуг и Авито Работы представили данные о динамике потребительского спроса в аграрной сфере за третий квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Авито Спецтехники, самыми массовыми типами новой сельхозтехники в третьем квартале 2025 года стали трактора (23,7% от предложения на новую технику на платформе) и мини-трактора (12,1%), бороны (11%), косилки (6,2%) и культиваторы (6,2%). А самыми востребованными среди потенциальных покупателей оказались мини-трактора (23,8% от интереса пользователей платформы), косилки (16,7%), трактора (10,9%), пресс-подборщики (8%) и механизированные грабли, ворошилки, валкователи (6,9%).

Среди объявлений о продаже сельхозтехники с наработкой 39,5% предложений приходится на трактора, причем всего за год их доля выросла на 11,6 п. п. Также в числе лидеров — мини-трактора (9,5%), комбайны (8,7%), пресс-подборщики (6,9%) и косилки (3,4%). Больше всего внимания пользователи платформы проявляли к тракторам, на которые пришлось более половины интереса (57,8%), а также к мини-тракторам (10%), комбайнам (7,8%), пресс-подборщикам (5,5%) и косилкам (5,5%).

Наибольшее число объявлений о продаже сельскохозяйственной техники с наработкой пришлось на технику производителей МТЗ ("Беларус") — 19,4% от общего объема предложений. Распространены на платформе и модели компаний "Ростсельмаш" (4,5%), ЛТЗ (4,5%), ХТЗ (3,8%), ВТЗ (3,7%).

Чаще всего в продаже встречаются колесные тракторы МТЗ (Беларус): на модель 80 пришлось 4,7% всех объявлений, на модель 82.1–4,5%, а на модель 82–2,6%. Также в числе лидеров по предложению — тракторы ЛТЗ (Липецкий тракторный завод) Т-40АМ (1,6% от всех объявлений) и ВТЗ (Владимирский тракторный завод) Т-25 (1,5%). Самым большим спросом пользовалась техника марок "Воронежсельмаш", ВТЗ, МТЗ (Беларус), а также ЛТЗ и ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод).

"В третьем квартале 2025 года сельхозтехника стала одной из самых популярных категорий на Авито Спецтехника, на нее приходится 21% всех офферов на платформе. Такие показатели во многом обеспечены активной цифровизацией. Для этого, чтобы процесс покупки сельхозтехники стал прозрачнее и безопаснее Авито Спецтехника создает инструменты, которые помогают участникам рынка эффективно взаимодействовать друг с другом на одной площадке. Например, мы внедрили масштабную систему проверки совместно с Росмосмотром: верифицируем адреса дилеров и наличие заявленной в объявлениях техники", — прокомментировал Тимур Осипов, директор направления "Спецтехника" в Авито.

По данным Авито Услуг, россияне стали чаще обращаться к специалистам для выполнения сельскохозяйственных работ. Так, спрос на дискование почвы вырос на 30%. Эта процедура помогает разрыхлить верхний слой земли и подготовить почву к посеву, повышая ее качество и урожайность. Обычную вспашку искали на 10% чаще.

Активно развиваются и услуги, связанные с уходом за растениями и посевными культурами. Покос камыша стал востребованнее на 54%, удаление сорняков — на 11%, кустарников — на 9%. Спрос на посадку деревьев и плодовых кустарников увеличился на 8%.

"Традиционная подготовка земли к новому посевному сезону вызывает заметный интерес к земляным работам: в третьем квартале 2025 года на них пришлось 14% всего спроса на услуги, связанные с благоустройством. Эти данные показывают, что жители страны внимательно относятся к состоянию почвы — стараются вовремя рыхлить ее, очищать от сорняков и готовить к посеву, чтобы повысить урожайность и сохранить плодородие земли", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категорий "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

По данным Авито Работы, в третьем квартале 2025 года число вакансий для работников сельского хозяйства увеличилось на 84% год к году. Чаще всего среди данной группы профессий искали скотников (+62%) и сельскохозяйственных рабочих (+56%). Средние предлагаемые зарплаты специалистов достигли 64 644 руб/мес (+6%) и 67 484 руб/мес (+22%) соответственно. В топ-3 по востребованности оказались садоводы, которых стали искать на 9% чаще. Работодатели предлагали специалистам в среднем 72 959 руб/мес (+36%).

При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами в сельском хозяйстве оказались агрономы (180 154 руб/мес), сборщики урожая (87 169 руб/мес), работники теплицы (86 140 руб/мес) и садовники (72 959 руб/мес).

"Анализ рынка труда в агропромышленном комплексе России показывает устойчивую тенденцию к росту заработных плат. Особенно ярко эта динамика проявляется в регионах, где наблюдается опережающий рост доходов специалистов. Согласно данным Авито Работы, средние предлагаемые зарплаты в сельском хозяйстве по России выросли на 20%. При этом в регионах рост был значительно выше. В Ярославской области средние предлагаемые зарплаты увеличились на 61% и достигли 101 798 руб/мес. В Вологодской области рост составил 51%, до 87 106 руб/мес. В Курганской области заработные платы выросли на 44%, составив в среднем 85 419 руб/мес", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

Гид потребителя

