16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа: джоб-платформы активно проникают в жизнь россиян Осень активизировала рынок труда в Самарской области Билайн вошел в число лучших мест работы России Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве Авито Работа: спрос на сотрудников такси вырос на 17%, а зарплаты - на 12%

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: джоб-платформы активно проникают в жизнь россиян

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание работников. Авито Работа представляет аналитический дайджест, посвященный итогам 3 квартала 2025 года на рынке труда и основным паттернам поведения соискателей при поиске работы. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса.

Каждый выпуск дайджеста фокусируется на актуальных трендах — по итогам прошедшего периода аналитики сделали выводы, что период активного роста числа вакансий сменяется фазой равновесия: темпы деловой активности замедляются, а рынок труда стабилизируется. Главный фокус смещается от объема найма к качеству подбора, адаптации и удержания сотрудников. При этом джоб-платформы активно проникают в повседневную жизнь соискателей. По данным опроса Авито Работы, среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию, а 66% начинают поиск, имея основное место работы.

Как изменилась активность работодателей и соискателей

В 3 квартале 2025 года экономика демонстрирует умеренный рост, однако темпы ниже, чем год назад. Индикаторы деловой активности указывают на более осмотрительное поведение компаний: наем продолжается, но ожидания становятся сдержаннее. При этом уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума — 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя. Дефицит кадров сохраняется, а характер конкуренции за таланты меняется: работодатели смещают фокус с массового привлечения на повышение качества кандидатов и их удержание. Также компании расширяют воронку найма: растет доля вакансий для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров.

Зарплаты входят в фазу "нормализации"

Пик роста зарплатных предложений пришелся на 2023–2024 годы, когда работодатели участвовали в "зарплатной гонке" для закрытия дефицитов. В 2025 году темпы роста стали сдержаннее, зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка и удерживаются рядом друг с другом на протяжении года. Экономисты прогнозируют, что с 2025 года и далее зарплаты будут расти умеренными темпами, как это было до скачка 2023–2024 годов.

"3 квартал 2025 года подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на "первый релевантный опыт". В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти "своих" кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Путь соискателя: от поиска до принятия оффера

Соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю: 33% — ежедневно, 49% — несколько раз в неделю. Основные каналы поиска: сайты джоб-ресурсов (52%), мобильные приложения (41%), сайты работодателей (12%); офлайн-каналы почти не используются. Форматы отслеживания: джоб-борды (55%), пуш-уведомления и подписки в приложениях (30%), email-рассылки (29%). Чтобы попасть в "окно внимания" кандидата, работодателю необходима стабильная онлайн-видимость, корректная настройка уведомлений и понятные карточки вакансий на ключевых площадках.

Итоги опроса о поиске работы за полгода показали: 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель). Те, кто успешно трудоустроились, искали активнее — в среднем 5,1 дня в неделю против 4,0 у остальных. Таким образом, наем выигрывают компании, которые поддерживают частоту контактов, чтобы не выпадать из поля зрения активных соискателей.

Самые популярные факторы при выборе места работы: уровень дохода, удобный график и стабильность компании. Растет роль "сарафанного радио" — рекомендации знакомых часто становятся финальным аргументом. При равных базовых условиях решающими критериями выбора становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).

Проверка работодателя — обязательный этап: почти половина россиян изучают отзывы сотрудников, рекомендации знакомых и независимые рейтинги. При равных условиях выигрывают работодатели с прозрачными описаниями обязанностей, указанными зарплатными вилками, графиками и понятной системой выплат.

Скорость реакции рекрутера критична. Ответ в первые 30 минут заметно повышает вероятность диалога. Короткие, четкие сообщения с конкретным вопросом работают лучше длинных. Наиболее удобным способом первого контакта для многих остается звонок; по времени контакта чаще предпочтительно утро, но есть выраженные отраслевые и региональные различия.

Четверть кандидатов готовы приступить к работе в течение 1–3 дней с момента отклика; еще значимая доля — в пределах недели. Большинство готово проходить столько этапов отбора, сколько нужно, при условии, что они прозрачны и быстро сменяют друг друга. Почти половина не против тестовых заданий, если они разумны по объему и времени.

Факторы удержания сотрудников

Адаптация — недооцененный фактор удержания. Лишь у трети компаний есть формализованная программа адаптации, и подавляющее большинство оценивает ее высокое влияние на эффективность удержания сотрудников. Наиболее эффективные элементы: закрепленный ментор, "дорожная карта" на первые недели, регулярные встречи с ключевыми коллегами, понятный инфопакет. На испытательном сроке основные причины ухода — несоответствие условий ожиданиям кандидата, культурные несоответствия и расхождение фактических обязанностей с описанием вакансии.

Удовлетворенность текущей работой держится на среднем уровне: довольные сотрудники чаще отмечают совокупность факторов комфорта — адекватный доход, предсказуемый график, понятные задачи, поддерживающую команду. Улучшение любого из этих элементов повышает лояльность даже при умеренной индексации зарплаты.

Большинству соискателей также важно, чтобы компания предоставляла бонусы и льготы, и только для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения. При этом женщинам в среднем важнее больничные, ДМС, дополнительные отпускные дни и обучение. Молодые люди до 34 лет чаще ожидают от работодателя комнаты отдыха на рабочем месте, а также компенсацию занятий спортом и психотерапии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2