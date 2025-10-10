Авито Работа: количество вакансий для рабочих и линейных специалистов увеличилось на 12%

На федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, рассказал о ключевых трендах на рынке рабочих профессий 2025 года — от роста числа вакансий до новых ожиданий кандидатов и стратегических партнерств бизнеса с образовательными институтами для популяризации рабочих профессий. Авито Работа выступила партнером конкурса в номинации "Второй старт" для специалистов, которые переобучились на новую профессию.
Рынок труда по-прежнему сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих и линейных сотрудников. В сентябре 2025 года количество вакансий для них в России увеличилось на 12%. Особенно высок спрос на сборщиков урожая (+129%), операторов пунктов выдачи заказов (+129%) и доярок (+122%). В Самарской области спрос на рабочих и линейных специалистов вырос на 9%. Здесь работодатели чаще всего искали швей (+123%), механиков (+89%) и отделочников (+82%).
Постепенно растет интерес молодых соискателей к рабочим профессиям. Только за лето 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет увеличилось в России на 42%, а в Самарской области — на 41%. Чаще всего молодежь размещает резюме на позиции монтажников (+121%), фасовщиков (+119%) и операторов колл-центра (+113%). В Самарской области молодежь активнее всего размещала резюме на такие позиции, как сотрудник склада (+110%), упаковщик (+102%) и оператор колл-центра (+100%).
Смещаются приоритеты соискателей — уровень заработной платы и бонусы по-прежнему остаются ключевым фактором для 53% россиян, но 40% ставят на первое место гибкий график, 35% — баланс между работой и личной жизнью, 31% — комфортные условия, а 29% — возможности профессионального развития и карьерного роста.
Изменились и подходы к найму: сегодня вакансию нужно не только разместить, а "продать" — так, чтобы кандидат захотел "купить" именно это предложение. Работодатели смягчают требования к возрасту и опыту кандидатов, перестают ограничиваться стандартными соцпакетами. Популярность набирают так называемые "кафетерии льгот" — гибкий подход к формированию соцпакета сотрудников, при котором специалисты сами выбирают наиболее важные для них бонусы.
За первый квартал 2025 года в России количество вакансий с бесплатной парковкой выросло вдвое, число предложений с оплатой бензина и ДМС увеличилось на 71% и 67% соответственно. Популярностью пользуются корпоративные скидки (+46%), подарки детям сотрудников (+43%), компенсация мобильной связи (+25%). Стремительно набирают популярность и нестандартные бонусы: компенсация спортзала (+225%), бесплатные фрукты в офисе (+117%), скидки на массаж (+19%).
Еще один тренд — развитие стратегических партнерств и популяризация рабочих профессий. Благодаря совместным инициативам "Авито Работы" с крупнейшими компаниями и образовательными центрами среди молодежи меняется восприятие инженерных и рабочих профессий, укрепляется кадровый потенциал и открываются новые возможности для профориентации молодых соискателей.
Так, совместно с РЖД запущен проект по привлечению работников на производственные специальности в крупных городах России, а с учебным центром Магнитогорского металлургического комбината реализуется программа "PRO Формат" — она сочетает подготовку кадров с элементами промышленного туризма. Также среди инициатив — поддержка всероссийского конкурса "Лучший по профессии" вместе с ВНИИ труда и сотрудничество с Академией Ростеха, направленное на привлечение квалифицированных рабочих и внедрение современных цифровых решений в подборе персонала.
Директор Центра развития практикоориентированного образования ВНИИ Труда Минтруда России Ирина Никишина отметила, что конкурс "Лучший по профессии" проходит в рамках нацпроекта "Кадры", который начал действовать в стране в этом году. Он включает в себя несколько блоков: прогноз, обучение и переобучение, популяризацию рабочих профессий. К последнему блоку в числе прочего и относится данный конкурс.
"Популяризация рабочих профессий — это важный шаг на пути к решению дефицита кадров. Люди труда были и остаются фундаментом общества, и именно поэтому для нас было важно поддержать Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для переобучившихся специалистов и вместе с партнерами создавать новые возможности для профессионального развития и профориентации молодежи. Мы видим, что и рынок откликается на дефицит рабочих специалистов: в России только за первое полугодие 2025 года число вакансий с обучением выросло на 36% за год, а откликов на них стало больше на 51%. Это мощный сигнал: люди готовы осваивать новые специальности, а бизнес — инвестировать в подготовку квалифицированных специалистов", — подчеркнул Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
"Конкурс "Лучший по профессии" призван показать, что человек труда находится во главе нашего общества, и государство дает все возможности для бесплатного переобучения на рабочую специальность. Только в этом году более 100 тыс. человек получат новую профессию за счет федеральных средств. Важно, чтобы люди понимали: они не останутся в своем стремлении одни — государство предоставляет поддержку через центры занятости", — прокомментировал Ян Талбацкий, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?