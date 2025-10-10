16+
Авито Работа: количество вакансий для рабочих и линейных специалистов увеличилось на 12%

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: количество вакансий для рабочих и линейных специалистов увеличилось на 12%

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, рассказал о ключевых трендах на рынке рабочих профессий 2025 года — от роста числа вакансий до новых ожиданий кандидатов и стратегических партнерств бизнеса с образовательными институтами для популяризации рабочих профессий. Авито Работа выступила партнером конкурса в номинации "Второй старт" для специалистов, которые переобучились на новую профессию.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Рынок труда по-прежнему сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих и линейных сотрудников. В сентябре 2025 года количество вакансий для них в России увеличилось на 12%. Особенно высок спрос на сборщиков урожая (+129%), операторов пунктов выдачи заказов (+129%) и доярок (+122%). В Самарской области спрос на рабочих и линейных специалистов вырос на 9%. Здесь работодатели чаще всего искали швей (+123%), механиков (+89%) и отделочников (+82%).

Постепенно растет интерес молодых соискателей к рабочим профессиям. Только за лето 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет увеличилось в России на 42%, а в Самарской области — на 41%. Чаще всего молодежь размещает резюме на позиции монтажников (+121%), фасовщиков (+119%) и операторов колл-центра (+113%). В Самарской области молодежь активнее всего размещала резюме на такие позиции, как сотрудник склада (+110%), упаковщик (+102%) и оператор колл-центра (+100%).

Смещаются приоритеты соискателей — уровень заработной платы и бонусы по-прежнему остаются ключевым фактором для 53% россиян, но 40% ставят на первое место гибкий график, 35% — баланс между работой и личной жизнью, 31% — комфортные условия, а 29% — возможности профессионального развития и карьерного роста.

Изменились и подходы к найму: сегодня вакансию нужно не только разместить, а "продать" — так, чтобы кандидат захотел "купить" именно это предложение. Работодатели смягчают требования к возрасту и опыту кандидатов, перестают ограничиваться стандартными соцпакетами. Популярность набирают так называемые "кафетерии льгот" — гибкий подход к формированию соцпакета сотрудников, при котором специалисты сами выбирают наиболее важные для них бонусы.

За первый квартал 2025 года в России количество вакансий с бесплатной парковкой выросло вдвое, число предложений с оплатой бензина и ДМС увеличилось на 71% и 67% соответственно. Популярностью пользуются корпоративные скидки (+46%), подарки детям сотрудников (+43%), компенсация мобильной связи (+25%). Стремительно набирают популярность и нестандартные бонусы: компенсация спортзала (+225%), бесплатные фрукты в офисе (+117%), скидки на массаж (+19%).

Еще один тренд — развитие стратегических партнерств и популяризация рабочих профессий. Благодаря совместным инициативам "Авито Работы" с крупнейшими компаниями и образовательными центрами среди молодежи меняется восприятие инженерных и рабочих профессий, укрепляется кадровый потенциал и открываются новые возможности для профориентации молодых соискателей.

Так, совместно с РЖД запущен проект по привлечению работников на производственные специальности в крупных городах России, а с учебным центром Магнитогорского металлургического комбината реализуется программа "PRO Формат" — она сочетает подготовку кадров с элементами промышленного туризма. Также среди инициатив — поддержка всероссийского конкурса "Лучший по профессии" вместе с ВНИИ труда и сотрудничество с Академией Ростеха, направленное на привлечение квалифицированных рабочих и внедрение современных цифровых решений в подборе персонала.

Директор Центра развития практикоориентированного образования ВНИИ Труда Минтруда России Ирина Никишина отметила, что конкурс "Лучший по профессии" проходит в рамках нацпроекта "Кадры", который начал действовать в стране в этом году. Он включает в себя несколько блоков: прогноз, обучение и переобучение, популяризацию рабочих профессий. К последнему блоку в числе прочего и относится данный конкурс.

"Популяризация рабочих профессий — это важный шаг на пути к решению дефицита кадров. Люди труда были и остаются фундаментом общества, и именно поэтому для нас было важно поддержать Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для переобучившихся специалистов и вместе с партнерами создавать новые возможности для профессионального развития и профориентации молодежи. Мы видим, что и рынок откликается на дефицит рабочих специалистов: в России только за первое полугодие 2025 года число вакансий с обучением выросло на 36% за год, а откликов на них стало больше на 51%. Это мощный сигнал: люди готовы осваивать новые специальности, а бизнес — инвестировать в подготовку квалифицированных специалистов", — подчеркнул Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Конкурс "Лучший по профессии" призван показать, что человек труда находится во главе нашего общества, и государство дает все возможности для бесплатного переобучения на рабочую специальность. Только в этом году более 100 тыс. человек получат новую профессию за счет федеральных средств. Важно, чтобы люди понимали: они не останутся в своем стремлении одни — государство предоставляет поддержку через центры занятости", — прокомментировал Ян Талбацкий, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

