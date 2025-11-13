16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию В Самаре обновят электронные табло на Фрунзенском мосту Автотека: в истории 8 из 10 китайских авто с пробегом до 5 лет не попадали в ДТП в Самарской области Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры В Самарской области продают площади крупного завода

Экономика и бизнес

ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025": итоги 3-го дня

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 ноября эксперты Группы компаний "Полипласт" приняли участие в профильных дискуссиях и мероприятиях третьего дня работы выставки "Химия-2025".

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

В рамках Карьерной лаборатории "Химия-будущего" директор по персоналу "Полипласт-УралСиб" Елена Голубцова и директор по персоналу и общим вопросам завода АО "Хромпик" Наталья Анцупова провели экспресс-собеседования с будущими специалистами. Организация стажировок, оборудование учебных мастерских, а также практика целевого обучения — важная образовательная траектория холдинга по популяризации профессий, связанных с химией, и привлечению талантливой молодежи в отрасль.

В панельной дискуссии "От лаборатории до производства. Как создать и реализовать научный проект" заместитель главного технолога по полиакрилатам ООО "Полипласт Северо-запад" Александр Прокопенко представил процесс преобразования научной идеи в промышленный продукт: от лабораторных испытаний до запуска в серийное производство. Успешное прохождение каждого этапа зависит от совместной слаженной работы научной и производственной команд.

ГК "Полипласт" уделяет повышенное внимание вопросу подготовки профессионального кадрового резерва и системного повышения компетенций сотрудников на всех уровнях производственного цикла.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30