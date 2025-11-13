ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025": итоги 3-го дня

12 ноября эксперты Группы компаний "Полипласт" приняли участие в профильных дискуссиях и мероприятиях третьего дня работы выставки "Химия-2025".

В рамках Карьерной лаборатории "Химия-будущего" директор по персоналу "Полипласт-УралСиб" Елена Голубцова и директор по персоналу и общим вопросам завода АО "Хромпик" Наталья Анцупова провели экспресс-собеседования с будущими специалистами. Организация стажировок, оборудование учебных мастерских, а также практика целевого обучения — важная образовательная траектория холдинга по популяризации профессий, связанных с химией, и привлечению талантливой молодежи в отрасль.

В панельной дискуссии "От лаборатории до производства. Как создать и реализовать научный проект" заместитель главного технолога по полиакрилатам ООО "Полипласт Северо-запад" Александр Прокопенко представил процесс преобразования научной идеи в промышленный продукт: от лабораторных испытаний до запуска в серийное производство. Успешное прохождение каждого этапа зависит от совместной слаженной работы научной и производственной команд.

ГК "Полипласт" уделяет повышенное внимание вопросу подготовки профессионального кадрового резерва и системного повышения компетенций сотрудников на всех уровнях производственного цикла.