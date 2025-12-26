16+
Банки Финансы

НОВИКОМ открыл кредитную линию Группе компаний "Доброфлот"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) предоставит финансирование крупнейшему рыбопромышленному холдингу Дальнего Востока — Группе компаний "Доброфлот". В декабре стороны подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 500 млн рублей. Полученные средства позволят обеспечить стабильную работу компании и дальнейшее развитие ее производственных мощностей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписанное соглашение стало первым практическим шагом в реализации договоренностей, достигнутых на полях Восточного экономического форума. В дальнейшем НОВИКОМ и ГК "Доброфлот" планируют расширять взаимодействие и развивать долгосрочное партнерство.

"Поддержка системообразующих предприятий реального сектора является одним из ключевых приоритетов НОВИКОМа. Наш банк имеет большой опыт применения собственных продуктов и мер господдержки для каждого конкретного случая. С учетом отраслевой специфики и задач компании мы сформировали оптимальное кредитное решение, которое позволит Группе компаний "Доброфлот" сохранить финансовую устойчивость и продолжить динамичное развитие", — заявил старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

Группа компаний "Доброфлот" — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов с полным производственным циклом "от моря до прилавка". Компания известна как производитель рыбных консервов и свежемороженой рыбной продукции. Холдинг располагает собственным флотом и реализует продукцию через крупнейшие торговые сети по всей стране.

