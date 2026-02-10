Мигранта с десятками килограммов наркотика задержали в Самарской области

В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в покушении на производство и сбыт крупной партии наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Весной 2025 г. правоохранителям поступила оперативная информация о возможной незаконной деятельности 26-летнего мужчины. При проверке в одном из сел Кинельского района полицейские нашли лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, 29 кг готового запрещенного вещества и более 400 кг прекурсоров.

В итоге в отношении иностранца, не имеющего регистрации в России, возбудили несколько уголовных дел. Сам он признался, что в 2025 г. в мессенджере получил от анонима предложение быстрого заработка. Неизвестный подельник оборудовал помещение под нарколабораторию, наладил производство. Однако наладить сбыт "синтетики" иностранец так и не успел.