Двух жителей Самарской области поймали на организации нарколаборатории

В Самарской области задержали двух жителей региона 25 и 21 года, подозреваемых в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональное ФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области