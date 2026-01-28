Житель Борского района попался на схему мошенников "Ваш родственник попал в ДТП" и лишился 100 тысяч

В Самарской области пострадал от мошенников 88-летний житель Борского района: он сообщил полицейским, что передал неизвестным 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили полицейские, пенсионеру позвонила незнакомая женщина и сообщила, что его сын и внучка попали в ДТП, а для операции девочке срочно нужны 400 тысяч рублей.

Пожилой мужчина ответил, что такой суммы у него нет, но он готов отдать все свои сбережения в размере 100 тысяч рублей. Женщина после недолгих препирательств согласилась принять "взнос на операцию".

Действуя по ее указаниям, мужчина завернул деньги в газету, положил их в старые вещи и наволочку, а затем передал пакет водителю такси. Оперуполномоченные установили и опросили водителя одной из таксомоторных организаций: он получил заказ через приложение, довез пакет в областной центр и отдал его неизвестному на одной из улиц.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".