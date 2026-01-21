Жительницу Самары заподозрили в мошенничестве с получением выплат по инвалидности

Следователем следственного отдела по Красноглинскому району Самары СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, не позднее 2012 г. подозреваемая обратилась в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у нее инвалидности. На основании указанных документов фигурантке установлена ежемесячная денежная выплата, которая в период времени с 2012 г. по 2025 г. была выплачена на общую сумму более 670 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.