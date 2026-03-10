16+
Облправительство Власть и политика

На оперативном совещании правительства при губернаторе обсудили итоги и планы по реализации "Школы героев"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стала реализация региональной программы "Школа героев", которая является продолжением федерального проекта "Время героев", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе совещания глава региона напомнил, что кадровая программа для участников специальной военной операции — "Школа героев" реализуется в Самарской области с 2024 года. "Первый поток программы в прошлом году завершил обучение, в июне мы дали старт обучению второго потока", — акцентировал губернатор.

Самарская область вошла в число семи пилотных субъектов РФ, принявших решение о запуске региональной кадровой программы, — это было отмечено президентом страны. "Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе", — подчеркнул глава государства на заседании съезда партии "Единая Россия" в декабре 2024 года.

С подробным докладом о проведенной работе и достигнутых результатах выступила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. По ее словам, главная цель — трудоустройство выпускников, получивших необходимые компетенции, знания и навыки, включая замещение должностей на государственной и муниципальной службах.

Было отмечено, что региональная программа построена по аналогии с федеральной: четыре очных модуля и дистанционное обучение. При этом ее отличительной чертой является включение в работу наставников из числа членов правительства Самарской области, депутатов и глав муниципальных образований.

По информации врио министра, важной составляющей программы стала разработка курсантами и наставниками совместных проектов, в том числе в сферах патриотического воспитания, адаптивного спорта, культуры, промышленности, экологии, транспорта и миграции. Отдельное внимание уделяется общественной работе: ветераны СВО проводят для школьников и студентов уроки мужества, занятия по пилотированию беспилотников, участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Говоря о результатах обучения первого потока, Ольга Фурсова подчеркнула: из 45 выпускников трудоустроены 95% от общего числа слушателей, завершивших обучение. В частности, четверо занимают должности глав или заместителей глав муниципальных образований, шестеро — в органах исполнительной власти. Среди них — глава Волжского района Александр Шарков, врио главы Новокуйбышевска Максим Девятов. Также выпускники "Школы героев" продолжают службу в правоохранительных органах, Вооруженных силах РФ, трудятся в разных организациях Самарской области.

Как отметила руководитель профильного ведомства, второй поток, стартовавший в июне 2025 г., объединил 40 ветеранов СВО. Защита выпускных проектов намечена на май текущего года. По итогам каждый получит диплом о профессиональной переподготовке.

По итогам доклада глава региона дал ряд поручений. В частности, Вячеслав Федорищев обратил внимание на формирование третьего потока, старт которого запланирован на июль — август текущего года.

"Нам нужно серьезно поработать над формированием третьего потока, в первую очередь из числа уже мобилизованных участников специальной военной операции. Прошу, не дожидаясь начала программы, к концу апреля уже сформировать реестр тех, кто изъявил желание в ней участвовать", — поставил задачу губернатор.

Второе поручение касалось углубления образовательной траектории. Как отметил глава региона, проведенный опрос среди участников "Школы героев" показал, что многим не хватает глубины погружения в отдельные темы. Вячеслав Федорищев поручил проработать возможность добавления дополнительных модулей и направлений, в том числе в дистанционном формате: "Если участник хочет углубиться в каком-то направлении, надо дать ему такую возможность — будь то индивидуальная траектория в рамках проекта или для всех".

Особое внимание на совещании было уделено активизации работы по карьерному сопровождению участников программы, а также вовлеченности наставников. "Рекомендую всем наставникам минимум раз в две недели встречаться и обсуждать две вещи: карьерную траекторию и выполнение проекта. Проекты будут защищать вместе — и слушатель, и наставник", — резюмировал губернатор.

В ходе совещания выступил выпускник первого потока "Школы героев", глава Волжского района Александр Шарков. "Федеральная программа "Время героев" задала очень высокую планку, но именно наша самарская "Школа героев" дала ту детализацию и поддержку, которая была необходима здесь и сейчас. Нас не просто обучили и выпустили в свободное плавание — каждому дали колоссальный багаж знаний, помогли выбрать комфортное направление для себя. Сейчас в регионе сформирована команда, где каждый подстраховывает друг друга, мы на прямой связи с коллегами из первого и второго потоков, отрабатываем все поставленные задачи. Наставники и преподаватели остаются с нами на обратной связи даже после выпуска", — поделился он.

Александр Шарков также предложил приглашать участников федеральной программы "Время героев" на региональные модули. "У них появится полноценная команда во всех направлениях. Для нас это будет дополнительная поддержка, а для них — взаимодействие и понимание, как нужно работать в Самарской области", — пояснил он.

Глава региона одобрил такую инициативу. Вячеслав Федорищев также сообщил о назначении Александра Шаркова и Максима Девятова кураторами региональной программы "Школа героев".

В завершение руководитель области поручил врио заместителя председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой организовать две встречи: первую — с выпускниками федеральной программы "Время героев", работающими или вернувшимися в Самарскую область, и вторую — с участниками второго потока "Школы героев".

"Поговорим о том, какая программа, какие направления. Более конкретно погрузим в контекст текущей социально-экономической повестки, социально-экономического развития Самарской области", — заключил Вячеслав Федорищев.

