Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с руководителями общественных объединений предпринимателей Самарской области

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области большое внимание уделяется поддержке и защите интересов малого и среднего бизнеса. В среду, 21 января 2026 года, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева рабочую встречу с руководителями деловых сообществ провел первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Во встрече приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов, врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, и. о. председателя Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Виталий Белоцкий, президент регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев, председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Алексей Ульянин, президент союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев.

В начале встречи Виталий Шабалатов отметил, что поддержка и защита интересов предпринимательства является приоритетным для регионального правительства вопросом, от которого напрямую зависит социально-экономическое благополучие Самарской области.

Он выразил благодарность руководителям общественных объединений предпринимателей за активное участие в его решении: "На протяжении последних лет в диалоге с вами мы системно подходим к созданию условий для роста и развития предпринимательства. Реализуем региональные меры поддержки и преференции, развиваем инвестплощадки, предлагающие готовую инфраструктуру для бизнеса".

В 2025 году был расширен перечень категорий предприятий, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. В помощь предприятиям региона из государственного фонда развития промышленности Самарской области в прошлом году было предоставлено 36 займов на сумму более 845 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Также были запущены новые программы финансирования для предприятий автокомпонентной отрасли, станкостроения и робототехники, производителей беспилотных систем, оборонно-промышленного комплекса и других. Из федерального фонда промышленности предоставлено 11 льготных займов на сумму свыше 7 млрд рублей.

С 1 января 2026 года малый бизнес Самарской области получил возможность перейти на новый налоговый режим. Ожидается, что использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения снизит административные издержки бизнеса и создаст более простые и прозрачные условия для работы предпринимателей.

"Благодаря этим и многим другим мерам Самарская область входит в число регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. На территории региона осуществляют деятельность более 600 крупных и средних промышленных предприятий. При этом только за 2025 год было зарегистрировано почти 22 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства", — подчеркнул глава областного правительства.

В ходе встречи были также озвучены задачи, которые требуют решения. В их числе продолжение работы по улучшению инвестиционного климата, упрощение административных процедур, образование и подготовка специалистов, совершенствование образовательных программ, обеспечение трудящимся возможностей для повышения квалификации, укрепление транспортной, логистической и цифровой инфраструктуры, внедрение инноваций.

Руководители деловых объединений доложили об итогах деятельности в 2025 году и предложениях по дальнейшему развитию в текущем году, обозначили вопросы, которые требуют содействия Правительства региона. Так, председатель облправительства поддержал идею поддержки семейного бизнеса, которую озвучил Валерий Фомичев.

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

