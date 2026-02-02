16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники ИТ-сферы Самарской области могут компенсировать расходы по ипотеке На заседании областного правительства подвели итоги работы регоператора по обращению с ТКО Артур Абдрашитов прокомментировал состояние автозимника Шелехметь - Белые домики В 2026 г. в Самарской области планируют отдать 26 объектов в концессию Глава правительства - строителям: "Без планирования дорог мы загоним Самару в пробки"

Облправительство Власть и политика

Сотрудники ИТ-сферы Самарской области могут компенсировать расходы по ипотеке

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ИТ-сферы Самарской области в 2026 году могут компенсировать расходы по ипотеке. По информации минцифры Самарской области, программа компенсации действует в рамках мероприятия "Предоставление выплаты компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50 процентов от уплаченных процентов по кредитному договору" государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" действует с 2020 года.

В рамках программы ИТ-специалисты в возрасте до 44 лет (включительно) имеют право на получение компенсации расходов в размере 50 процентов от уплаченных процентов по ипотечному кредиту за прошедший кредитный год на сумму до 200 тыс. рублей с учетом софинансирования со стороны ИТ-компании-работодателя.

Также ИТ-специалист должен на момент подачи заявления иметь не менее 6 месяцев стажа работы в должности, включенной в перечень должностей ИТ-специалистов, имеющих право на получение компенсации расходов, который был расширен минцифры Самарской области в 2025 году.

Подача документов осуществляется в министерство цифрового развития и связи Самарской области. Инструкция, список документов и иная информация по программе компенсации расходов размещены по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1