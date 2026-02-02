Сотрудники ИТ-сферы Самарской области могут компенсировать расходы по ипотеке

Сотрудники ИТ-сферы Самарской области в 2026 году могут компенсировать расходы по ипотеке. По информации минцифры Самарской области, программа компенсации действует в рамках мероприятия "Предоставление выплаты компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50 процентов от уплаченных процентов по кредитному договору" государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" действует с 2020 года.

В рамках программы ИТ-специалисты в возрасте до 44 лет (включительно) имеют право на получение компенсации расходов в размере 50 процентов от уплаченных процентов по ипотечному кредиту за прошедший кредитный год на сумму до 200 тыс. рублей с учетом софинансирования со стороны ИТ-компании-работодателя.

Также ИТ-специалист должен на момент подачи заявления иметь не менее 6 месяцев стажа работы в должности, включенной в перечень должностей ИТ-специалистов, имеющих право на получение компенсации расходов, который был расширен минцифры Самарской области в 2025 году.

Подача документов осуществляется в министерство цифрового развития и связи Самарской области. Инструкция, список документов и иная информация по программе компенсации расходов размещены по ссылке.