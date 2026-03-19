В Самаре до 24 марта перекроют участок улицы Куйбышева

В период с 7:00 20 марта до 6:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по ул. Куйбышева от ул. Ленинградской до ул. Венцека. Как сообщает мэрия, это связано с работами по ремонту участка тепловой сети.

На время работ будет скорректировано движение общественного транспорта.

Так, приостановится движение троллейбусов маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Троллейбусы маршрута № 6 "Губернский рынок — Улица Грозненская" будут курсировать по укороченной схеме, а именно в прямом направлении — от площади Революции до улицы Грозненской, обратно — от улицы Грозненской до площади Революции (без изменения привычной трассы следования на данном участке маршрутной сети).

По скорректированной схеме будут осуществляться перевозки автобусами, работающими на маршрутах №№ 3, 24, 37, 47, 61, 88, 90, 91, 261.

